Милиардерът Илон Мъск, оглавяващ усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намаляване на федералната администрация, даде нова информация в ранните часове на днешния ден за хода на кампанията за орязване на бюрокрацията и обяви, че се работи за закриване на Американската агенция за международно развитие (USAID), предаде Ройтерс.

Мъск взе участие в дискусия в притежаваната от него социална мрежа "Екс", тема на която беше дейността на така нареченото Министерство на правителствената ефективност (DOGE), създадено от Тръмп и ръководено от технологичния милиардер. В разговора, освен Илон Мъск, участваха и бившият кандидат за президент от Републиканската партия Вивек Рамасвами и сенаторът републиканец Джони Ърнст, допълва БТА.

Разговорът започна с обявяването на новината от Мъск, че се работи за закриване на USAID.

"Тази структура е непоправима", посочи той и добави, че президентът Тръмп е съгласен, че тя трябва да престане да съществува.

Вчера Ройтерс съобщи, като се позова на свои източници, че в края на миналата седмица кабинетът "Тръмп" е отстранил двама висши официални представители от USAID от сферата на сигурността, след като те се опитали да попречат на представители на DOGE да получат достъп до крило със закрит достъп от сградата на Агенцията.

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs