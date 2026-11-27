Гонитбата беше заснета от камерата на патрулен автомобил в навечерието на Деня на благодарността

362 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Необичайно полицейско преследване се разигра в американския щат Ню Джърси в навечерието на Деня на благодарността. Вместо нарушител на закона служителите на реда трябваше да се справят с дива пуйка, появила се на оживената магистрала "Гардън стейт паркуей".

Инцидентът е станал в сряда, 25 ноември, ден преди един от най-популярните американски празници, на който печената пуйка традиционно присъства на семейната трапеза.

Кадрите, разпространени от щатската полиция на Ню Джърси, показват как птицата тича между пътните ленти, следвана от патрулен автомобил с включена сирена.

В един момент пуйката прави опит да полети, след което се насочва към затревената крайпътна зона.

По време на необичайното преследване по полицейската радиостанция се чува и пожелание за щастлив Ден на благодарността.

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От полицията коментираха случката с чувство за хумор, отбелязвайки, че птицата е успяла да се измъкне както от автомобилния трафик, така и от празничното меню.

Пуйката е напуснала пътното платно невредима. Не се съобщава колко време е продължило преследването.

Любопитното е, че дивите пуйки изчезват от територията на Ню Джърси около средата на XIX век. През 1977 г. започва програма за възстановяване на популацията им, която днес се оценява на между 20 000 и 23 000 птици, съобщава американското издание Parade.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.