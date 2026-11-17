Марк Рюте заяви, че Украйна има право да атакува логистични обекти. На срещата в Брюксел Зеленски поиска спешно ракети за противовъздушна отбрана, а Лондон обяви нова военна помощ за 240 млн. паунда

11045 Снимка: АР/БТА

Чуйте статията:

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и държавният секретар по отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг защитиха украинската атака срещу Кримския мост, свързващ анексирания полуостров с континенталната част на Русия. Двамата определиха операцията като легитимна част и необходима отбранителна операция срещу руската агресия, предаде ДПА.

"Видях, разбира се, кадрите, показани в медиите. Смятам, че е важно Украйна да се защитава, а това означава и да нанася удари по логистични възли. Неизбежно е да го прави", заяви Рюте, като подчерта, че това включва и удари срещу логистични центрове, използвани за снабдяване на руските войски.

"Разбира се, трябва да установим какво точно се е случило. Но поне според кадрите в медиите изглежда, че са постигнали успех. Въпреки това трябва да видим какво точно е станало", посочи още генералният секретар на НАТО.

Стрийтинг определи атаката като "поредния пример за изобретателността на украинците и за непоколебимата решимост на Украйна да се защитава от руската агресия".

"Ние подкрепяме Украйна в тези усилия", добави той.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Двамата направиха изявленията си в кулоарите на заседание на Контактната група за отбраната на Украйна в Брюксел, на което съюзниците на Киев обсъждат продължаването на военната помощ и нуждите на украинските въоръжени сили.

По време на същата среща украинският президент Володимир Зеленски призова партньорите си, включително САЩ, да ускорят доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и "Ирис-Т", предаде Франс прес.

"Украйна има незабавна нужда от прехващачи "Пейтриът" и "Ирис-Т" от запасите, които вече имате", заяви Зеленски във видеообръщение към министрите на отбраната от Контактната група, обединяваща около 40 държави.

Междувременно Великобритания обяви, че ще предостави на Украйна над 1000 допълнителни ракети за противовъздушна отбрана с малък обсег и пускови установки, за да подпомогне защитата на страната от руските въздушни атаки през зимата, предаде Ройтерс.

Новата помощ е на стойност 240 милиона британски лири, или приблизително 288 милиона евро, и е част от по-големия пакет от 500 милиона паунда, обещан в британския бюджет миналия месец.

Според британското Министерство на отбраната системите са доказали ефективността си срещу произведените по ирански образец реактивни дронове "Шахед", използвани от Русия за атаки срещу украински градове и инфраструктура. Пакетът включва и повече от дузина радари за противовъздушна отбрана, които ще подпомогнат откриването на приближаващи въздушни заплахи.

Доставките трябва да започнат в средата на декември. Те ще допълнят 400-те ракети земя-въздух, които Великобритания вече е предоставила на Киев преди настъпването на зимата.

Британският премиер Анди Бърнам се очаква да обяви останалата част от обещаната помощ в четвъртък по време на среща на държавите от Коалицията на желаещите.

По-рано Кремъл заяви, че Кримският мост ще бъде възстановен след украинските удари. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков увери, че съоръжението ще стане "още по-добро от преди". Той съобщи, че вицепремиерът Марат Хуснуллин вече е докладвал на Владимир Путин за ситуацията и предстои да бъдат определени конкретен план и срокове за ремонтните дейности.

Украинските сили атакуваха стратегическия мост, известен още като Керченския мост, на 16 и 17 ноември. Според украинския Генерален щаб при ударите са разрушени една от арките и участък от автомобилното платно, а железопътната част също е понесла щети. Движението по съоръжението беше прекъснато, като впоследствие руските власти съобщиха за възстановяване на железопътния трафик.

Украинският президент Володимир Зеленски определи операцията като безпрецедентна и заяви, че тя е резултат от продължителна подготовка.

Кримският мост е с дължина около 19 километра и свързва Краснодарския край с полуострова, който Русия анексира през 2014 г. Съоръжението има важно значение за снабдяването на руските сили в Крим и окупираните части на Южна Украйна.

Киев разглежда моста като военна цел заради ролята му в руската логистика и многократно го е атакувал от началото на пълномащабната война. Москва осъжда тези действия и настоява, че транспортната връзка ще бъде възстановена.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.