Мост в Китай рухна и повлече в бездната 16 работници, издирват ги с робот (видео)
Поне 12 от строителите са загинали, останалите се водят за изчезнали, след като стоманеното въже се е скъсало
Мост в Китай, който още не е довършен, се срути и повлече в бездната работниците, които са се намирали на него в този момент - общо 16 души.
Железопътното съоръжение се намира над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай.
Инцидентът е причинил смъртта на най-малко 12 работници, а други четирима са в неизвестност, съобщиха държавните медии на страната, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.
Спасителите издирват изчезналите работници с лодки, хеликоптер и робот.
Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.
Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщиа Синхуа.
Мостът е дълъг 1,6 километра и е разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник "Чайна Дейли".