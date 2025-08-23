Мост в Китай, който още не е довършен, се срути и повлече в бездната работниците, които са се намирали на него в този момент - общо 16 души.

Железопътното съоръжение се намира над река Хуанхъ (Жълтата река) в китайската провинция Цинхай.

Инцидентът е причинил смъртта на най-малко 12 работници, а други четирима са в неизвестност, съобщиха държавните медии на страната, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Спасителите издирват изчезналите работници с лодки, хеликоптер и робот.

Въздушни снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция Синхуа, показват, че липсва голяма част от арката на моста.

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време, съобщиа Синхуа.

Снимка: Li Zhanyi/Xinhua via AP/БТА

Мостът е дълъг 1,6 километра и е разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник "Чайна Дейли".

