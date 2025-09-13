Причината е, че Станислав Заруцки е под 60-годишна възраст и подлежи на мобилизация

4257 Кадри в колаж: "Трут соушъл"

Властите в Украйна не са пуснали бащата на убитата във влака в Шарлот, САЩ 23-годишна украинска бежанка Ирина Залуцка да пътува за Америка, за да иде на погребението ѝ , съобщиха "Дейли мейл" и украинското издание "Страна".

Станислав Заруцки е признал, че причината е забраната на мъже под 60-годишна възраст да напускат страната, защото подлежат на мобилизация.

Бащата на закланото от рецидивист момиче призна, че е "опустошен" за това, че не е могъл да си вземе сбогом с дъщеря си. Погребението е било на 27 август в града, където Ирина се е установила с майка си, брат си и сестра си още през 2022 г., когато бягат от войната в Украйна.

В некролога на убитата семейството написа, че Ирина е била "талантлива и страстна художничка, завършила колежа "Синергия" в Киев по специалността "Изкуство и реставрация".

Убийството е извършено още на 22 август, но се е оказало под информационна завеса, тъй като престъпникът е чернокож. За трагедията на украинската бежанка, избягала от войната в Украйна, за да намери сигурност в САЩ, се разбра едва преди няколко дни. Полемиката отново изправи либерали срещу консерватори буквално в навечерието на покушението срещу десния консервативен активист Чарли Кърк.

Мнозина потребители на социалната мрежа и общшественици сложиха двете престъпления в една графа, а екипът на президента Доналд Тръмп обвини прекалено либералните порядки на правосъдието и властите в градовете, управлявани от демократи.

Лично президентът на САЩ изказа възмущението си и показа в "Трут соушъл" снимката на убитата Ирина и на нейния убиец, чернокож рецидивист, арестуван и освобождаван 14 пъти.

Сестрата на Дакарлос Браун - Трейси Браун, предостави на органите на разследването записан разговор с извършителя, по време на който той казва, че е убил момичето, защото тя му е прочела мислите, пише "Дейли мейл". Браун има зад гърба си присъда за грабеж, кражба и проникване с взлом, заради което е лежал в затвора 8 години.

Възмущението на американците в социалната мрежа е не по-малко и заради факта, че никой от петимата пътници в близост до извършителя във влака не реагира да се намеси и да помогне на момичето, което нападателят наръгва във врата и гърдите, изненадвайки я откъм гърба. Видеото показва как най-близко седящите пътници продължават да си гледат през прозореца, дори когато убиецът е слязъл от влака.

Едва две минути след престъплението друг чернокож мъж от другия край на вагона се втурва да спре кръвта от врата й, като разкъсва ризата си. Самият той не е видял убийството, но се е ориентирал по кървавите следи, които оставя след себе си извършителят, докато прекосява влака с окървавения нож и слиза на първата спирка.

Семейството на ирина отказа предложеното съдействие от украинското посолство в САЩ момичето да бъде погребано в родината и предпочете тя да остане на американска земя, където е била мечтата й. Ирина искала да учи за ветеринарен асистент и работела на непълен работен ден в пицария и в старчески дом.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.