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Израелският президент Ицхак Херцог официално възложи днес на опозиционния политик Гади Айзенкот задачата да състави следващото правителство на страната, предадоха световните агенции. Очаква се процесът да бъде труден, тъй като неговият центристки съюз не успя да си осигури парламентарно мнозинство на изборите миналия месец.

САЩ - Израел - Иран

Парламентарни групи, представляващи 67 от общо 120-те депутати в израелския Кнесет, са препоръчали Айзенкот да получи мандата за съставяне на правителство по време на проведените по-рано тази седмица консултации с президента Херцог.

Айзенкот, който е бивш началник на Генералния щаб на израелската армия, разполага с 28 дни, за да състави управляваща коалиция, като има възможност срокът да бъде удължен с още 14 дни. Ако опитът му се провали, се очаква президентът да възложи мандата на друг депутат, който ще разполага с 28 дни.

Ако Айзенкот успее, това ще сложи край на управлението на Бенямин Нетаняху - най-дълго управлявалия министър-председател в историята на Израел, който не успя да си осигури отново парламентарно мнозинство на изборите.

Политическото бъдеще на Израел остава несигурно, след като парламентарният вот на 27 октомври не излъчи категоричен победител.

Партията "Ликуд" на премиера Бенямин Нетаняху се очерта като най-голямата политическа сила с 27 места, следвана от центристката партия "Яшар" на Айзенкот с 21 места. Това означава, че и двата политически лагера ще трябва да разчитат на коалиционни партньори, ако искат да управляват.

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Партията на Айзенкот е част от коалиция, в която влизат общо 4 партии и която разполага с 48 депутатски места. Това означава, че вероятно ще му е необходима подкрепата както на арабската коалиция "Обща листа", така и на отделната арабска партия "Раам". Двете формации спечелиха общо 19 места на изборите, с което почти удвоиха арабското представителство в парламента.

Сътрудничеството с арабските партии обаче е изключително противоречив въпрос в рамките на центристкия съюз, което вероятно ще затрудни усилията за съставяне на управляваща коалиция.

66-годишният Айзенкот беше началник на Генералния щаб на израелските въоръжени сили в периода 2015-2019 г. и е смятан за консервативен по въпросите на сигурността.

Въпреки противопоставянето си на Нетаняху анализатори смятат, че правителство начело с Айзенкот не би довело непременно до фундаментална промяна във външната и политиката за сигурност на Израел.

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Бившият генерал е лично засегнат и от войната в Газа, където синът му и двама негови племенници са загинали като войници.

Айзенкот, който има ограничен опит във външната политика, е известен със сдържаното си публично поведение, което контрастира с конфронтационния политически стил на Нетаняху, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

При получаване на мандата днес Гади Айзенкот заяви, че партията на Бенямин Нетаняху е добре дошла в бъдеща управляваща коалиция. Той беше заявил подобно нещо и вчера, припомнят световните агенции. Днес обаче Айзенкот добави, че е добре дошла в бъдещото му правителство и партията на министъра на финансите Бецалел Смотрич, която е дефинирана като крайнодясна.

"Ако членовете на "Ликуд" и на Партия на религиозния ционизъм смятат искрено, че е настъпило времето за единство, не виждам никаква причина, поради която те да не подкрепят едно правителство, ръководено от мен и основано на принципите, които аз представлявам", каза Айзенкот.

Той подчерта, че страната преживява един от най-критичните периоди в израелската демокрация.

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