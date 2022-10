Девет души са загинали при експлозия на бензиностанция в северозападната част на Ирландия, съобщи днес полицията, цитирана от Ройтерс.

Осем души са били хоспитализирани, а издирването на други жертви продължава. Експлозията е станала вчера следобед в село Крийслоу.

На снимки се виждат щетите, нанесени от взрива в бензиностанцията, както и по фасадите на близките сгради, добавя БТА.

Seven people now confirmed dead after Friday's explosion at petrol station in County Donegal in the Republic of Ireland https://t.co/zb2K7WEBPp