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Най-малко 8 души са загинали след срутването на триетажна сграда в Бруклин, Ню Йорк, намираща се в близост до строителна площадка, съобщи кметът на града Зохран Мамдани, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

САЩ

Спасителните екипи продължават да търсят оцелели, които все още може да са затрупани под развалините.

Сграда се срути вчера следобед местно време. Най-малко 17 души са ранени, включително трима пожарникари, каза Мамдани.

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"Няма думи, с които да се опише загуба от такъв мащаб", написа Мамдани в социалната платформа Екс.

"Сърцето ми е със семействата и близките на тези, които загубихме, на ранените и на всички, скърбящи днес", добави той.

Снощи беше съобщено за два смъртни случая. Останалите бяха потвърдени по-рано днес.

Десетки пожарникари и полицаи, с кирки и електрически триони в ръце, работиха през цялата нощ, катереха се по останките от срутилата се сграда и пробиваха дупки в руините, за да извадят покритите с прах затрупани хора изпод купчините от изкривено дърво и разбити тухли.

Специално обучени кучета проверяваха района, а два багера отстраняваха по-големите отломки в търсенето на оцелели. Пожарникарите разчистваха останалите отломки, подавайки си ги един на друг в оранжеви кофи.

Снимка: AP/БТА

За този следобед метеоролозите прогнозират обилни валежи, като комисарят на противопожарната служба в Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре предупреди, че това може да затрудни издирвателно-спасителните операции.

Снимка: AP/БТА

"Всичко ще стане в кал", каза тя пред телевизионния канал "Фокс 5 Ню Йорк", като обеща, че пожарникарите ще работят и под дъжда, ако се наложи.

Снимка: AP/БТА

Голяма част от срутената сграда - постройка с апартаменти, разположени над търговски площи на партерния етаж - се озова като огромна купчина в съседната строителна яма. Друга сграда, която споделяше стена със срутената постройка, остана изправена, но стената ѝ беше откъсната, разкривайки стаите вътре, включително спалня и гардероби, пълни с дрехи.

Около 250 пожарникари продължават да работят на мястото, уточни кметът на Ню Йорк.

Снимка: AP/БТА

Вчера Мамдани съобщи в Екс, че е посетил мястото на трагичния инцидент. "Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни", написа нюйоркският кмет.

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