Четиринайсет души загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в Азербайджан днес, предаде Франс прес, като се позова на граничната служба, на която е принадлежала машината.

Тя съобщи в съвместно комюнике с прокуратурата, че вертолетът се е разбил тази сутрин на летище Гарахейбат в района на Хизи по време на тренировъчен полет.

Unfortunate news from Azerbaijan where at least 14 officers lost their lives in helicopter crash. According to preliminary information, the helicopter was hit by a strong wind at an altitude of 2.5 km. As a result,the helicopter crashed into the air.After that,pilot lost control. pic.twitter.com/VFvhaQPlkp

"Четиринайсет души загинаха, а двама бяха ранени", уточни по-късно граничната служба, като отбеляза, че всички жертви са войници.

14 officers were killed in a helicopter crash in Azerbaijan today. The Azerbaijani government and media are silent when the Turkish and Russian media report on this. It is believed that the incident was committed deliberately by the government - Aliyev regime. pic.twitter.com/UoVpimSwns