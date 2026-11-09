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Чуйте статията:
Най-малко 14 души загинаха при пожар във висока сграда в Китай, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.
Инцидентът станал вчера в центъра на град Тайюен - столицата на северната провинция Шанси.
Над 30 човека са настанени в болница.
Пожарът бил потушен за около два часа. Властите разследват причините за неговото избухване.
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В края на ноември миналата година над 100 души загинаха в един от най-големите пожари в историята на Хонконг.
Тогава Китай обяви и мащабна проверка на стандартите за пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна с цел да се предотврати подобно бедствие в континенталната част.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.