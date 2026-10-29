Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Най-малко 14 души бяха убити, а петима бяха ранени при руски удар с дрон на перон на гарата в централния украински град Днипро, съобщиха украинските власти.

Русия - Украйна

"Тринадесет души бяха убити, а най-малко петима други бяха ранени", написа в "Телеграм" ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, а по-късно президентът Володимир Зеленски съобщи за още един загинал

Дронът е ударил перон, на който се е намирал влак, уточниха украинските железници и посочиха, че жертвите на удара са били на същото място.

Зеленски призова западните държави да предприемат действия след "ужасяващата" атака.

"Колко още терористични атаки срещу нашия народ е извършила Русия, откакто санкциите срещу някои руски олигарси и руския енергиен сектор бяха отменени?", попита той.

Зеленски призова за "решителни и справедливи" действия от страна на Америка и Европа в отговор на руската ескалация.

Снимка: БТА/АП

"Санкциите срещу Москва и военната ѝ машина не трябва да бъдат облекчавани, докато продължава войната на Русия. Време е ЕС, САЩ и Г-7 да приемат нови, по-силни санкции", написа украинският президент в социалните мрежи.

Русия ще призове Г-20 за отмяна на санкциите
Виж още Русия ще призове Г-20 за отмяна на санкциите

Съболезнования и солидарност след атаката изразиха френският президент Еманюел Макрон, чешкият президент Петър Павел и др.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж? Лайф
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж?
3543
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
27187
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса Бизнес
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса
5514
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
1669
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
12127
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
6138
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
9570
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
3822
4 зодии ще забогатеят през ноември Zodiac
4 зодии ще забогатеят през ноември
1087
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
5312