Земетресение с магнитуд 5,6 разтърси днес Западен Афганистан, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС.

По информация на АФП има най-малко 12 жертви на труса, които са загинали след срутване на покривите на жилищата им.

Сред загиналите има жени и деца.

According to initials reports 12 people including women and children died and many houses damaged in 5.6 magnitude #earthquake in western province of #badghis #Afghanistan pic.twitter.com/sjSASyPzp4

Епицентърът на труса е бил на 154 км североизточно от град Херат, в който живеят 272 хиляди души, а огнището - на дълбочина от 30 километра.

At least 12 people have been killed in an earthquake in the Badghis province of Afghanistan on Monday evening. A number of people were injured after the roofs of their houses collapsed.

January 17 pic.twitter.com/A5XinehgPe