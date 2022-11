1169 Снимка: БТА/АР

Две експлозии разтърсиха днес Йерусалим. Ранените според различни източници са около 20 души, съобщават Франс прес и "Джерузалем пост".

Първата експлозия е станала близо до Централната автогара в града, а втората е станала на входа на квартала "Рамот", добавя БТА.

#VIDEO #BreakingNews / Israeli media: 10 Israelis were injured in the powerful explosion that occurred near a bus station in Jerusalem.



The explosion was caused by an explosive device placed in a bag near the bus station.#القدس #staywoke pic.twitter.com/8QcUSegIRG — Haidar Akarar  (@HaidarAkarar) November 23, 2022

Двама от ранените са в критично състояние, а други двама са сериозно пострадали. Вече има данни, че единият от тях - студент на Йешива, е починал.

Според полицията се предполага, че става дума за палестински атаки. Според очевидци в района на централната автогара е имало изоставена раница, поставена близо до автобус. Тя се е взривила и на автобуса са били нанесени големи щети.

2 simultaneously terror attacks in Jerusalem;



* 10 injured in a bomb explosion at a bus station in Givat Shaul: 2 Critically injured injured, 2 seriously injured and 6 other injured



* 2 slightly injured in a bomb explosion at a bus station in Ramot pic.twitter.com/wSSfWo8B7e — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022

Според други източници при една от експлозиите се е взривило минирано колело.

Двата взрива са станали в рамките на няколко минути и на близко разстояние една от друга.

JERUSALEM: BREAKING: 10 people injured, at least one seriously in an explosion, possibly a bomb, next to the Central Bus Station at the entrance to Jerusalem. pic.twitter.com/sdx5y6N7D7 — KolHaolam (@KolHaolam) November 23, 2022

В последно време напрежението между израелците и палестинците е високо, след месеци на израелски операции в окупирания Западен бряг, породени от смъртоносни атаки срещу израелци, в които бяха убити 19 души, отбелязва Асошиейтед прес.

From the explosion area in a bus station at the western entrance to Jerusalem…moderate and critical injuries pic.twitter.com/I3Ln3MGf1c — Silwanic (@Silwanic1) November 23, 2022

Над 130 палестинци бяха убити в боеве между израелците и палестинците на Западния бряг и в Източен Йерусалим тази година. Така 2022 г. се превърна в най-смъртоносната в конфликта от 2006 г. насам. Израелската армия каза, че повечето от убитите палестинци са били палестински бойци.