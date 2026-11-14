Хаосът по летищата вдигна цената на колите под наем, в хотелите местата свършиха, а трафикът се очаква да влезе в график за Деня на благодарността

4379 Снимка: АП/БТА

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Спирането на полетите в САЩ не се дължи на чуждестранна намеса, заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи, цитиран от Ройтерс.

Министърът добави, че днес вече самолетите излитат и кацат на летищата, но отражението на техническия проблем може да бъде усетено още няколко дни. Служители казаха, че системата ще се възвърне към нормален режим на работа навреме за натоварения въздушен трафик по време на Деня на благодарността, посочва Асошиетед прес.

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Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд заяви, че въздушното движение в САЩ би трябвало да се възстанови от най-голямото прекъсване от 25 години насам до края на утрешния ден. По думите му днес "все още ще има закъснения и отмяна на полети", но увери, че "най-лошото вече е отминало", предаде БТА.

Въздушният трафик в САЩ постепенно се възстановява след най-продължителното спиране на полетите в цялата страна през последните 25 години, което доведе до отменянето на над 2000 полета, предизвика верижна реакция по целия свят, остави пътници блокирани и принуди редица спортни отбори да търсят спешно алтернативен транспорт, предаде Асошиейтед прес.

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Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заявиха, че новите технологии, внедрени в системата за контрол на въздушното движение в страната, са претоварили остарялото оборудване и са причинили прекъсвания в комуникационните системи и пропуски в радарното покритие, което е довело до спирането на всички полети за повече от четири часа.

Ограничен брой самолети, изпълняващи вътрешни полети, излетяха след отменянето на спирането около 20:15 ч. източноамериканско време снощи (03:15 ч. българско време днес). Последиците от това обаче ще бъдат усещани още няколко дни, като властите заявяват, че системата вероятно ще се върне към нормалното си функциониране навреме, за да се справи с натовареността по време на празничните пътувания за Деня на благодарността, който тази година се пада на 26 ноември.

Това беше първото спиране на полетите в цялата страна от януари 2023 г. насам, когато друга ключова компютърна система на Федералната авиационна администрация (ФАА), която изпраща уведомления до пилотите, претърпя неизправност, и второто от атентатите на 11 септември 2001 г. насам, отбелязва АП.

В САЩ - хаос, недостиг на хотели и скок в цените на колите под наем

В големите транспортни центрове в САЩ се образуваха дълги опашки, а според американски медийни доклади хаосът първоначално продължил в много летища дори след отмяната на забраната след около четири часа.

След като полетите бяха отменени, търсенето на хотели се повиши на много места, което доведе до недостиг на стаи. Една пътничка на летище "Нюарк" разказа на репортер, че е резервирала хотел, за да изчака там, но резервацията е била отменена поради липса на свободни места.

В Чикаго, както и на много други летища, търсенето на коли под наем се увеличи рязко, тъй като пътниците се опитваха да си вземат багажа и да стигнат до местоназначенията си по шосе. В резултат на това акциите на компанията за коли под наем "Херц" скочиха. Извън САЩ Си Ен Ен също съобщи, че многобройни пътници са останали блокирани в Мексико Сити.

В Европа въздействието на спирането на полетите в САЩ беше до голяма степен компенсирано от часовата разлика

Всички полети към Съединените щати бяха временно преустановени през нощта в отговор на ситуацията, макар че преките последствия останаха под контрол благодарение на забраните за нощни полети на много места, предаде ДПА. Рано днес европейската агенция за авиационна безопасност "Евроконтрол" премахна съобщението за забрана на излитанията от своя уебсайт и призова авиокомпаниите да издадат уведомления за закъснения за самолетите, които не можеха да излетят веднага.

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