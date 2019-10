Американски войници са арестували двама известни бойци от "Ислямска държава", участвали в заснети на видео екзекуции на западни заложници, предадоха ДПА и Ройтерс, на които се позова БТА.

Според официални представители, цитирани от "Ню Йорк таймс" и "Вашингтон пост", Ел Шафи ел Шейх и Александа Коти са от групата британски джихадисти "Бийтълс" (The Beetles), прочула се с убийствата на заложници от западни страни.

Досега двамата мъже са били пленници на оглавяваните от кюрдите Сирийски демократични сили, но кюрдите са ги предали на американците поради опасения, че няма да могат да ги опазят предвид предстоящата турска инвазия в Северна Сирия. Един от източниците, пожелали анонимност, е казал, че двамата са прехвърлени в Ирак. От Пентагона няма официално потвърждение.

Сред хората, избити от групата "Бийтълс", е американският журналист Джеймс Фоли. Неговата екзекуция беше заснета на видео и клипът разпространен от джихадистки уебсайтове.

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst!