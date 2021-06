Най-големият кораб в иранския флот потъна в Оманския залив след пожар на борда при неясни обстоятелства, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на иранските агенции Фарс и Тасмин.

Пожарът избухнал на борда на спомагателния кораб "Харг" към 2.25 часа местно време по време на учебна мисия, съобщи армията на Ислямска република Иран. Всички моряци са били евакуирани.

Усилията на пожарникарите не са успели да спасят кораба, кръстен на острова, който служи като основен петролен терминал за Иран.

IRIS Kharg was one of the largest ships in the #Iranian navy.

It was built at the English shipyard Swan Hunter in October 1974.#Iran #BreakingNews pic.twitter.com/LEzTJNORvj