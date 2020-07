Бразилският национален институт за изследване на космоса е регистрирал чрез сателити снимки през май над 2200 пожари в бразилската част на Амазонската екваториална гора, предаде ДПА.

Според института, това е близо 20 на сто повече в сравнение със същия период на миналата година и е най-голям брой от юни 2007 г. насам.

В периода от януари до май са били прочистени над 2000 квадратни километра тропически гори. С началото на сухия сезон в Амазония защитници на околната среда и активисти по въпросите на климата обикновено бият тревога. Смята се, че заради коронавируса тази година властите не следят проблема така отблизо.

Критици обвиняват правителството на бразилския президент Жаир Болсонаро, че насърчава обезлесяването и тактиката на горска сеч и прочистване.

Десният популист Болсонаро подкрепя икономическата експлоатация на Амазония. Той беше остро критикуван за миналогодишните унищожителни пожари в региона.

Огромният горски пояс от екваториални гори, разположен във водосборния басейн на река Амазонка, обхваща територии от 8 държави - Бразилия, Колумбия, Перу, Венецуела, Еквадор, Боливия, Гвиана, Суринам и Френска Гвиана.

Обвиняват Болсонаро, че приема унищожението на горите, за да се отворят нови площи за селско стопанство, минно дело и животновъдство.

Бразилският министър на околната среда Рикардо ди Акино Салес по-рано тази година каза, че е желателно правителството да се възползва от това, че вниманието на обществото е насочено към коронавируса и да облекчи правилата, свързани с опазване на околната среда, за региона на Амазония.

