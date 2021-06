Най-малко 17 души загинаха в Шри Ланка при наводнения и свлачища, причинени от проливни валежи. Десетки хиляди хора бяха принудени да напуснат дома си, съобщиха днес властите, цитирани от ДПА.

В резултат на продължили с дни валежи много реки в страната излязоха от коритото си през уикенда и наводниха ниските части, принуждавайки хиляди хора да потърсят подслон в кризисни центрове.

"Равнището на водата започва да спада, но в 10 окръга предупрежденията за свлачища остават в сила", каза в изявление заместник-директорът на Националния център за справяне с бедствия Прадип Кодипили.

Той добави, че са засегнати над 270 000 души, а повече от 100 000 сгради са без електричество.

Шефът на метеорологичната служба на Шри Ланка Атула Карунанаяке заяви, че се очаква като цяло дъждовете да отслабнат и спрат, но предупреди, че на места ще продължи да вали.

Sri Lanka's Covid control faces yet another challenge with floods. Army deployed to rescue several patients trapped due to floods pic.twitter.com/oFGuID3eVU