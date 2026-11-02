Наводнения и плаващи коли на гръцките егейски острови, скала смачка автомобил на Калимнос (видео)
На остров Тасос са паднали 144 мм валеж, а на полуостров Атон - 125 мм, има евакуирани граждани
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Наводнения е имало тази нощ заради проливните дъждове на гръцките егейски острови Родос, Самос и Калимнос, както и в района на град Волос, Тесалия, съобщи телевизия Скай.
Около 3 ч. през нощта на жителите на Родос чрез спешния телефон 112 е било изпратено предупреждение да ограничат придвижванията си.
На Калимнос заради дъждовете се е откъснал скален къс с обем около 1 кубичен метър, който е паднал върху частен гараж и е причинил сериозни щети, включително на паркирания вътре автомобил.
В засегнатите райони противопожарните служби са получили десетки сигнали за източване на води от наводнени помещения и за отстраняване на паднали дървета. На Калимнос двама души са били евакуирани на безопасно място.
Вчера значителни валежи, придружени с бури, е имало и в Северна Гърция, Додеканезите и остров Крит, съобщи АНА-МПА, като цитира Националната обсерватория в Атина.
На остров Тасос са паднали 144 мм валеж, а на полуостров Атон - 125 мм.
И днес гръцката метеорологична служба прогнозира, че валежите ще продължат, предимно на островите в Йонийско море, в Епир, западната част на Централна Гърция, полуостров Пелопонес и Додеканезите.