Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.

Агенцията уточнява, че това е станало по указание на президента Доналд Тръмп, и коментира, че става въпрос за ескалация в разгръщането на военните във федералната столица.

На 11 август Тръмп обяви, че поставя полицията във Вашингтон под контрола на федералните власти, и разпореди в столицата да бъдат разположени части на Националната гвардия с аргумента, че "градът е нападнат от престъпни банди", предаде БТА.

Източникът от Пентагона е уточнил, че някои части на Националната гвардия ще носят пистолети, а други - дългоцевно оръжие. Той е казал, че всички въоръжени части са обучени и действат според стриктни правила за употреба на сила.

Фотограф на АП е видял в неделя пред гара Юниън Стейшън във Вашингтон военнослужещи от Националната гвардия на Южна Каролина с пистолети.

Междувременно американският президент заплаши да изпрати войски в най-големия град на Мериленд - Балтимор, след като той и губернаторът-демократ на щата Уес Мур си размениха коментари в социалните медии заради начина, по който американският президент описа престъпността в града.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл" Доналд Тръмп заяви, че Балтимор е "извън контрол" и е "залят от престъпност". Написаното от президента на САЩ беше в отговор на поканата на губернатора на Мериленд Уес Мур през следващия месец да се присъедини към градската управа и да се разходи по улиците на града, за да обсъдят заедно обществената безопасност. Тръмп написа още, че "Мур трябва да почисти тази криминална катастрофа", преди да обмисли да се присъедини към него на разходка из Балтимор.

Президентът добави, че ако губернаторът се нуждае от помощ за осигуряване на безопасността на града, "ще изпрати войските". В отговор губернаторът се похвали, че Балтимор има най-ниския процент убийства за последните 50 години. Тръмп също така заяви, че може да преразгледа федералното финансиране за възстановяване на моста "Франсис Скот Кий", който се срути през миналата година, след като товарен кораб се удари в един от опорните му пилони.

Спорът между двамата дойде, след като след разполагането на гвардията в столицата Вашингтон за справяне с престъпността Доналд Тръмп заяви, че може да предприеме същите действия и в Балтимор, Чикаго и Ню Йорк.

Washington Post съобщи през уикенда, че Пентагонът изготвя планове за акцията на военните в Чикаго през септември, което предизвика острата реакция на кмета и ръководството на щата Илинойс, които са излъчени от опозиционната Демократическа партия.

