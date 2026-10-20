Алиансът изпраща допълнителни самолети, дронове и радари след поредица от смъртоносни атаки срещу търговски кораби край България и Румъния

2591 Снимка: БТА/АР

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НАТО ще изпрати още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море, заяви днес алиансът след поредица от смъртоносни атаки с дронове срещу кораби в региона, свързани с войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

До обявяването на мерките се стигна, след като главният изпълнителен орган на пакта - Северноатлантическият съвет обсъди сигурността в Черно море в централата на алианса в Брюксел.

Освен самолети, дронове и радарни системи държавите членки на НАТО изпратиха или ще изпратят членове или екипи от разузнаването си, които да извършат криминалистична оценка на експлозивите, каза военният говорител на НАТО американският полковник Мартин О'Донъл.

Пактът все още не е установил чия е отговорността за неотдавнашната поредица атаки. Военни анализатори казаха, че Русия е най-вероятният извършител на атаките, но Москва не е поела отговорността за тях.

Миналата седмица седем моряци бяха обявени за изчезнали, след като дронове поразиха два химически танкера близо до черноморското крайбрежие на Румъния, предизвиквайки пожари на корабите и пораждайки нови опасения за сигурността на ключовия за Украйна морски маршрут.

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Най-малко още пет товарни кораба бяха ударени близо до бреговете на Румъния и съседна България през изминалите 10 дни. Най-малко 23-ма моряци бяха обявени за изчезнали или за мъртви.

"Днес постоянните представители на страните от НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море", написа в социалната платформа Екс говорителката на алианса Алисън Харт.

"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни сили и средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика", добави тя.

Засилването на съюзническото присъствие идва след поредица от искания за допълнителна защита от страна на България и Румъния. На 16 октомври министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че София е поискала от НАТО разполагането на допълнителни бойни самолети и системи за противодействие на дронове.

Американският военноморски самолет Boeing P-8A "Посейдон" вече изпълнява патрулни и разузнавателни мисии над западната част на Черно море. Машината е специализирана за морско наблюдение, откриване на надводни плавателни съдове и подводници. Разполагането ѝ е част от съюзническите мерки за засилване на наблюдението в региона.

Българската армия също използва безпилотни системи за наблюдение на морската акватория. От Министерството на отбраната обявиха, че в действие са две такива системи, като се очаква включването на още една. Предстои и пристигането на съюзнически експерти, които да съдействат при анализа на откритите останки от дрон на борда на атакувания кораб "Челси-3".

Междувременно снощи товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дрон в българската изключителна икономическа зона на Черно море на 6 октомври, потъна край бреговете на Турция.

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