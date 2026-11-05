Алиансът сключи договори с пет компании за заглушители, прехващачи и артилерия на цени от 1,6 до 25 милиона евро след зачестилите инциденти по източния фланг

52 Снимка: БТА

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НАТО обяви днес, че стартира обща платформа, която трябва да позволи на 32-те държави членки на Алианса да се снабдяват по-бързо и по-ефективно със средства за противодействие на дронове. Решението идва след зачестилите инциденти с безпилотни летателни апарати в Европа, предава БТА.

"Идеята е да предложим своеобразен механизъм за закупуване, понякога определян като електронна търговия, чрез който тези средства за борба с дронове да могат да бъдат придобивани по изключително лесен начин", обясни пред журналисти Клаудио Палестини, ръководител на отдела за иновации на Северноатлантическия алианс.

Използвайки своя експертен опит, НАТО е обявило процедури за обществени поръчки, за да подбере най-ефективните и същевременно най-евтините системи, които впоследствие да предложи на държавите членки.

Получени са около 80 оферти, като са подписани 16 договора с пет компании от отбранителния сектор. Техните продукти, всички одобрени след няколкомесечен период на оценка, вече са достъпни за закупуване или за дългосрочно наемане от 32-те държави членки на НАТО. Компаниите са френският стартъп "Алта Ар", германската компания "Куантум системс", американските компании "Аксон" и "Нортроп груман" и британската компания "О Ес Ел Текнолъджи".

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Системите са предназначени за защита на границите и стратегически обекти и предлагат различни решения за противодействие на дронове: заглушаване на сигналите, използване на дронове-прехващачи, а също и други видове въоръжение, включително артилерия.

От НАТО уточняват, че цената на всяка от тези системи варира между 1,6 и 25 милиона евро.

По време на срещата на върха в Хага през 2025 г. държавите от Алианса се ангажираха да отделят най-малко 40 милиарда долара (около 37 милиарда евро) в рамките на пет години за укрепване на способностите си за противодействие на дронове.

Литва, Латвия и Естония - бивши съветски републики, които имат обща граница с Русия - редовно регистрират навлизане на дронове на своя територия.

Полша и Румъния също са били обект на подобни нарушения на въздушното пространство.

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