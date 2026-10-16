Върховният главнокомандващ на силите на Алианса Алексъс Гринкевич е убеден, че Москва няма да предприеме широкомащабно нападение срещу Европа с конвенционални сили

9414 Снимка: АР/БТА

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Военните способности на НАТО значително превъзхождат тези на Русия, заяви върховният главнокомандващ на обединените сили на алианса в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, в интервю за германското списание "Шпигел", предадоха ДПА и БТА.

В интервюто, публикувано днес, Гринкевич посочи, че военните способности, които алиансът би използвал при мащабен конфликт, "далеч надхвърлят тези на Москва". Той отбеляза, че Русия не разполага с модерни изтребители Ф-35, нито с толкова голям брой съвременни ескадрени миноносци и подводници, колкото има НАТО.

Генералът заяви, че е убеден, че Русия няма да предприеме широкомащабно нападение срещу Европа с конвенционални сили. Според него руският президент Владимир Путин прибягва до други методи, като саботажи, тъй като не разполага с други възможности и не желае пряк конфликт.

Гринкевич обясни, че това се дължи на възпиращата сила на конвенционалните военни способности на НАТО. Той подчерта необходимостта те да бъдат запазени чрез модернизиране на въоръжените сили на държавите членки, организиране на мащабни учения и демонстриране на военните способности на алианса.

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Попитан дали е уместно действията на Русия да бъдат определяни като "война в сянка", армейският генерал заяви, че понятието "хибридни атаки" е твърде неясно.

"Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Саботажите, палежите или терористичните нападения са точни определения, на които съответстват ясни мерки за противодействие", каза той.

На въпрос дали Европа вече е във война с Русия, Гринкевич отговори, че Путин играе "опасна игра".

"Той иска да убеди нашите граждани, че е опасно да подкрепят Украйна и че това може да доведе до война с Русия", заяви генералът.

По думите му засега, за щастие, тази стратегия не дава резултат.

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