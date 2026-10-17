Нападателят вече не представлява заплаха, заяви говорителката на полицията, без да уточнява дали мъжът е бил арестуван

1094 Снимка: AP/БТА

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Жена беше убита, а две други - тежко ранени, при нападение в дом за социални грижи в западната част на Германия, предаде ДПА, като се позова на съобщение на местната полиция от късно снощи.

Една от ранените жени е била в критично състояние след атаката в град Олфен, близо до Дортмунд, в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, обяви говорителка на полицията. Тя добави, че нападателят вече не представлява заплаха.

В същото време говорителката не е била категорична дали заподозреният мъж е бил арестуван или по каква причина вече не се смята за опасен, предава БТА.

Германският в. "Билд" информира, че нападението е извършено с нож от човек, настанен в дома. Според информациите атаката е била в дома "Св. Вит", пред чиято сграда снощи са били видени да се приземяват хеликоптери.

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Според администрацията, отговаряща за дома, в него са настанени 77 възрастни хора, нуждаещи се от медицински грижи поради здравословни проблеми.

В комплекса има и 36 апартамента за живот под грижа за дементноболни, уточнява ДПА. Заведението за социално подпомагане се администрира от кметството на Олфен.

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