Чуйте статията:

Протестите в албанската столица прераснаха в истински погроми. По информация на Ройтерс и Асошиейтед прес в Тирана са подпалени правителствени сгради, банкови клонове и автомобили. Разбити са витрини на магазини, нанесени са щети на търговски обекти и обществени съоръжения.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

В събота вечерта централните улици отново се превърнаха в арена на ожесточени сблъсъци между демонстранти и полиция, докато премиерът Еди Рама категорично отказва да подаде оставка.

Кадри в социалните мрежи показват как хвърлен коктейл "Молотов" подпалва полицай.

Disturbing footage from Tirana, Albania A police officer catches fire after protesters throw a Molotov cocktail. We hope the officer is out of life-threatening danger. https://t.co/LqlmPz35bx — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 17, 2026

Албанската полиция използва днес вероятно гумени куршуми срещу протестиращите за пети ден студенти, които настояват за оттеглянето на премиера Еди Рама, съобщи Ройтерс.

Police in Albania fired what appeared to be rubber bullets at protesters on the fifth day of mass student demonstrations to demand Prime Minister Edi Rama step ‌down https://t.co/C1FsKguPjs https://t.co/R2jRepqqmt — Reuters (@Reuters) October 17, 2026

Видео на агенцията показва полицията да стреля с гладкоцевно оръжие срещу насъбралото се множество при сблъсъци пред министерството на образованието. Репортери на Ройтерс са намерили гумени сачми на земята, а такива сачми са ударили двама журналисти от агенцията, както и няколко демонстранти, и са оставили кръгли следи по телата им, предаде БТА.

Тези инциденти отбелязват нова ескалация на конфронтацията между полицията и протестиращите, които през последните дни демонстрират в центъра на албанската столица, запалиха правителствени сгради и банки и замеряха с камъни полицията, която отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.

На пресконференция началникът на албанската полиция Скендер Хита не отрече, че са използвани гумени куршуми.

A polícia de Tirana disparou balas de borracha e também usou canhões d'água contra os manifestantes. Os protestos entraram no seu 5.º dia e tornaram-se mais violentos. #Tirana #Albanie https://t.co/fQuvlCATVp — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 17, 2026

"Всички средства, които бяха използвани, бяха приложени по ограничен начин, включително и последните", каза той.

Хита допълни, че седем полицейски служители са били отстранени и ще бъдат разследвани дисциплинарно за "превишаване на правомощия" и нарушаване на "принципа на пропорционалността" на използваната сила.

Той уточни, че до момента от началото на протестите са били задържани 1067 души, а срещу 388 е започнало наказателно разследване.