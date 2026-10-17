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Протестите в албанската столица прераснаха в истински погроми. По информация на Ройтерс и Асошиейтед прес в Тирана са подпалени правителствени сгради, банкови клонове и автомобили. Разбити са витрини на магазини, нанесени са щети на търговски обекти и обществени съоръжения.

Балканите

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В събота вечерта централните улици отново се превърнаха в арена на ожесточени сблъсъци между демонстранти и полиция, докато премиерът Еди Рама категорично отказва да подаде оставка.