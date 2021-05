Нападател с нож уби трима мъже край железопътната гара на руския уралски град Екатеринбург. Това съобщи днес местният клон на федералното следствие.

По предварителни данни конфликтът е бил свързан с употреба на алкохол. На местопроизшествието работят следователи и криминалисти, предаде ТАСС.

Three people were killed in a knife attack on Monday near a train station in the Russian city of Yekaterinburg, the TASS news agency cited law enforcement as saying. pic.twitter.com/tyd5SxVpux