Броят им е значително по-голям от първоначално обявените от властите 30 души, добавя БТА.
В ранните часове на деня силите за сигурност са щурмували супермаркета в този силно посещаван от туристи град на колумбийското карибско крайбрежие.
Те са освободили заложниците, някои от които са били държани там от похитителите в продължение на близо 17 часа.
Нападателите са били трима, като при операцията на силите за сигурност един от тях е бил убит.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Снимки и видеа в социалните мрежи показаха струпване на тежко въоръжени военнослужещи и полицаи пред супермаркета в квартал Ла Кастеяна в Картахена, популярен сред туристите град с колониална архитектура.
При операцията са задържани още четирима заподозрени, съобщава колумбийското издание "Ел Еспектадор", позовавайки се на информация от властите. Всички останали в супермаркета клиенти и служители са освободени.