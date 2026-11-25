Част от пленените са прекарали в супермаркета близо 17 часа

69 Снимка: АР/БТА

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Седемдесет и шест души са били държани за заложници в супермаркета в Картахена, в Северна Колумбия, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източник.

Броят им е значително по-голям от първоначално обявените от властите 30 души, добавя БТА.

В ранните часове на деня силите за сигурност са щурмували супермаркета в този силно посещаван от туристи град на колумбийското карибско крайбрежие.

Те са освободили заложниците, някои от които са били държани там от похитителите в продължение на близо 17 часа.

Нападателите са били трима, като при операцията на силите за сигурност един от тях е бил убит.

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Снимки и видеа в социалните мрежи показаха струпване на тежко въоръжени военнослужещи и полицаи пред супермаркета в квартал Ла Кастеяна в Картахена, популярен сред туристите град с колониална архитектура.

При операцията са задържани още четирима заподозрени, съобщава колумбийското издание "Ел Еспектадор", позовавайки се на информация от властите. Всички останали в супермаркета клиенти и служители са освободени.

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