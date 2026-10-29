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Над 800 военнослужещи и полицаи продължават да претърсват смачканите вагони на двата високоскоростни влака, ударили се вчера в района на испанския град Урда, в провинция Толедо, предадоха световните агенции.

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Иберийската държава е в тридневен траур, а броят на жертвите продължава да се увеличава. До момента загиналите са 69 души, над 100 са ранените, а 57 от тях са в болница. Въпреки усилията на властите все още има хора в неизвестност. 

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Сигналът за инцидента бе подаден вчера в 8.54 часа местно време. Високоскоростният влак AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, се удари в спрелия на релсите пътнически влак на частния жп оператор Iryo. Четири вагона дерайлираха, два от които паднаха в насипа край линията. Във влака на частния жп оператор е имало 146 пътници, а в другата композиция -397 души.

Цяла нощ кранове работиха на мястото за повдигането на части от вагоните. На място има и екип с кучета, обучени да издирват хора, затрупани под развалини.

В спасителната операция участват над 800 военнослужещи и полицаи, повече от 200 превозни средства, три хеликоптера, мобилен команден пункт, дронове. На всички хора, които не участват в спасителни, охранителни, медицински или съдебни дейности, е забранен достъпът до мястото на катастрофата. Ограничителната зона обхваща по два километра от двете страни на мястото на произшествието по високоскоростната железопътна линия Мадрид-Севиля.

Снимка: БТА/АР

Регионалният ръководител Емилиано Гарсия-Пахе съобщи, че през нощта са били открити човешки останки на мястото.

Снимка: БТА/АР

Днес испанският премиер Педро Санчес отново подчерта, че трябва да бъде внесена яснота относно причините за железопътната трагедия. Той призова по време на визита в Толедо и за обезщетение за семействата на жертвите.

Снимка: БТА/АР

Катастрофата, последвала друго смъртоносно произшествие през януари между композиции на същите железопътни компании по същата високоскоростна железопътна линия, сега се очертава да промени и хода на предизборната кампания преди предсрочните избори в Испания на 29 ноември.

Снимка: БТА/АР

Днес в Урда се очаква да пристигне и Алберто Нунес Фейхо, лидерът на десноцентристката Народна партия, която в момента води в социологическите проучвания за изборите през ноември, предаде БТА.

Снимка: АП/БТА

Испанското министерство на външните работи пък съобщи, че според наличната до момента информация катастрофата е засегнала 42 чуждестранни граждани от седем държави. Един от тях е загинал, а най-малко седем са ранени.

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Същевременно френските власти казаха, че нямат новини от няколко френски граждани след катастрофата в Испания.

Снимка: БТА/АР

Вчера Италия обяви, че в двата влака е имало 7 италиански пътници, от които три жени се издирвали, припомня АНСА. Днес беше съобщено, че едната от трите жени е била локализирана.

Снимка: БТА/АР

Вчера испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви, че катастрофата е настъпила, след като няколко влака са спрели автоматично заради проблем със сигнализацията. Сред тези спрели заради проблема влакове са били и двата, които после да се ударили. Няколко минути по-късно обаче от диспечерския център са наредили на влака на Ренфе да потегли отново - решение, което министърът определи като "погрешно" и "необяснимо".

Снимка: АП/БТА

За петнадесет минути композицията на Ренфе е изминала 25 километра, преди да удари с неустановена скорост на абсолютно прав участък спрелия влак на Ирио. Диспечерският център е имал "напълно достатъчно време да установи грешката, но не я е коригирал", подчерта Пуенте. 

Снимка: АП/БТА

Междувременно машинистите в Испания пристъпиха към предварително планираната си стачка с искане за повече инвестиции в безопасността на железопътния транспорт, отбелязва Ройтерс. Днес Испанският синдикат на машинистите заяви, че не желае да прави предположения за причината за катастрофата. 

Снимка: БТА/АР

Първоначалните информации бяха за човешка грешка

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