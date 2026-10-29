69 души изгубиха живота си при сблъсъка на два високоскоростни влака, които е имало и 42-ма чужденци

1910 Снимка: БТА/АР

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Над 800 военнослужещи и полицаи продължават да претърсват смачканите вагони на двата високоскоростни влака, ударили се вчера в района на испанския град Урда, в провинция Толедо, предадоха световните агенции.

Иберийската държава е в тридневен траур, а броят на жертвите продължава да се увеличава. До момента загиналите са 69 души, над 100 са ранените, а 57 от тях са в болница. Въпреки усилията на властите все още има хора в неизвестност.

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Сигналът за инцидента бе подаден вчера в 8.54 часа местно време. Високоскоростният влак AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, се удари в спрелия на релсите пътнически влак на частния жп оператор Iryo. Четири вагона дерайлираха, два от които паднаха в насипа край линията. Във влака на частния жп оператор е имало 146 пътници, а в другата композиция -397 души.

Цяла нощ кранове работиха на мястото за повдигането на части от вагоните. На място има и екип с кучета, обучени да издирват хора, затрупани под развалини.

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В спасителната операция участват над 800 военнослужещи и полицаи, повече от 200 превозни средства, три хеликоптера, мобилен команден пункт, дронове. На всички хора, които не участват в спасителни, охранителни, медицински или съдебни дейности, е забранен достъпът до мястото на катастрофата. Ограничителната зона обхваща по два километра от двете страни на мястото на произшествието по високоскоростната железопътна линия Мадрид-Севиля.

Регионалният ръководител Емилиано Гарсия-Пахе съобщи, че през нощта са били открити човешки останки на мястото.

Днес испанският премиер Педро Санчес отново подчерта, че трябва да бъде внесена яснота относно причините за железопътната трагедия. Той призова по време на визита в Толедо и за обезщетение за семействата на жертвите.

Катастрофата, последвала друго смъртоносно произшествие през януари между композиции на същите железопътни компании по същата високоскоростна железопътна линия, сега се очертава да промени и хода на предизборната кампания преди предсрочните избори в Испания на 29 ноември.

Днес в Урда се очаква да пристигне и Алберто Нунес Фейхо, лидерът на десноцентристката Народна партия, която в момента води в социологическите проучвания за изборите през ноември, предаде БТА.

Испанското министерство на външните работи пък съобщи, че според наличната до момента информация катастрофата е засегнала 42 чуждестранни граждани от седем държави. Един от тях е загинал, а най-малко седем са ранени.

Същевременно френските власти казаха, че нямат новини от няколко френски граждани след катастрофата в Испания.

Вчера Италия обяви, че в двата влака е имало 7 италиански пътници, от които три жени се издирвали, припомня АНСА. Днес беше съобщено, че едната от трите жени е била локализирана.

Вчера испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви, че катастрофата е настъпила, след като няколко влака са спрели автоматично заради проблем със сигнализацията. Сред тези спрели заради проблема влакове са били и двата, които после да се ударили. Няколко минути по-късно обаче от диспечерския център са наредили на влака на Ренфе да потегли отново - решение, което министърът определи като "погрешно" и "необяснимо".

За петнадесет минути композицията на Ренфе е изминала 25 километра, преди да удари с неустановена скорост на абсолютно прав участък спрелия влак на Ирио. Диспечерският център е имал "напълно достатъчно време да установи грешката, но не я е коригирал", подчерта Пуенте.

Междувременно машинистите в Испания пристъпиха към предварително планираната си стачка с искане за повече инвестиции в безопасността на железопътния транспорт, отбелязва Ройтерс. Днес Испанският синдикат на машинистите заяви, че не желае да прави предположения за причината за катастрофата.

Първоначалните информации бяха за човешка грешка.

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