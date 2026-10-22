Нощната размяна на удари идва часове след срещата на Путин с американския пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург и заявената готовност за тристранни мирни преговори през ноември

9877 Снимка: АР/БТА

Чуйте статията:

Русия свали повечето от над 600 дрона, насочили се към Москва през нощта срещу четвъртък, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС и Ройтерс. Същевременно руските сили атакуваха Киев с балистични ракети, като при ударите бяха ранени най-малко шестима души. Новата размяна на удари идва само часове след посещението на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, в Санкт Петербург, където руският президент Владимир Путин изрази готовност за възобновяване на тристранните мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ през ноември.

По думите на Собянин от 20:30 ч. московско време в сряда до 04:00 ч. в четвъртък към руската столица са били насочени общо 630 безпилотни летателни апарата. По-голямата част от тях са били неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана още на далечните подстъпи към Московския регион, заяви кметът, цитиран от ТАСС.

Собянин съобщи, че двама души са били ранени при атаката извън града. На местата, където са паднали отломки от свалените безпилотни апарати, са били изпратени екипи на аварийните служби.

Междувременно украинската столица също беше подложена на руски удари. Късно в сряда кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в града и предупреди, че Русия атакува с балистични ракети.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Част от метролиния, преминаваща по Южния мост над река Днепър в украинската столица Киев, е била повредена при атака, съобщи Виталий Кличко. Кметът информира също, че 15 души са ранени при руски удари по Киев през нощта.

Киевската градска военна администрация съобщи още за щети на жилищни сгради и гражданска инфраструктура в районите Дарницки и Днепровски, разположени на източния бряг на река Днепър. В Дарницки район е била поразена транспортна инфраструктура, а в Днепровски са пострадали частни жилища и обекти на гражданския бизнес.

Същевременно представител на властите в украинската Полтавска област съобщи, че дрон е поразил енергийна инфраструктура в района на град Кременчук.

Разположен на река Днепър, Кременчук е голям промишлен център и там се намира една от най-големите петролни рафинерии в Украйна. Районът многократно е бил обект на руски удари, включително при атака през 2022 г. срещу препълнен търговски център, при която загинаха най-малко 21 души, припомня Ройтерс.

Само часове преди нощните атаки специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, се срещна с Владимир Путин в Санкт Петербург. Разговорите на 21 октомври продължиха около три часа и бяха посветени на американските предложения за уреждане на конфликта в Украйна.

След срещата съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори с Украйна и САЩ около 10 ноември. Сред обсъжданите варианти е разговорите да се проведат в Абу Даби, но окончателна дата и място все още не са потвърдени.

Украинският президент Володимир Зеленски също подкрепи възобновяването на тристранния формат, като настоя за среща на най-високо политическо равнище с участието на лидерите на Украйна, Русия и САЩ. Кремъл засега заявява готовност за разговори между преговорните екипи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.