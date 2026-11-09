Руски атаки доведоха до прекъсвания на електрозахранването в няколко украински региона

4205 Снимка: AP/БТА

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Русия и Украйна си размениха нови удари с безпилотни летателни апарати през изминалото денонощие часове преди началото на двудневните преговори между двете страни в Абу Даби с посредничеството на САЩ.

Докато руските власти съобщиха за свалени над 100 украински дрона над Ленинградска област, руски атаки доведоха до прекъсвания на електрозахранването в няколко украински региона и нанесоха щети по инфраструктурата в Киев.

Общо 113 безпилотни летателни апарата са били свалени над Ленинградска област тази нощ, обяви губернаторът на региона Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС. Той уточни, че предупреждението за опасност от дронове вече е отменено, предава БТА.

Отломки от апарат са паднали в апартамент в град Кириши, на около 115 километра югоизточно от Санкт Петербург, без да има пострадали хора. Ройтерс отбелязва, че регионът се намира на около 1000 километра от Украйна и в него са разположени петролна рафинерия и съоръжения за износ на петрол и зърно през Балтийско море.

В Украйна четирима души бяха ранени при руска атака с дронове срещу жилищна сграда и хотел в Кременчук, съобщи ръководителят на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич, цитиран от Укринформ.

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Сред пострадалите е и 16-годишно момче. В пристанищния град Одеса бяха регистрирани прекъсвания на електрозахранването след удари по енергийни обекти, информира ръководителят на областната администрация Олег Кипер пред ДПА.

От националния оператор "Укренерго" обявиха въвеждането на планирани спирания на тока в шест региона с наближаването на зимния сезон, като към вчера сутринта ситуацията е била най-тежка в Днепропетровска област.

В пограничните райони на Русия мъж, ранен при атака с дронове на 31 октомври в Белгородска област, е починал в болница, предаде ТАСС, позовавайки се на оперативния щаб.

Руските власти съобщиха и за две ранени жени при отделни нападения с дронове - в Брянска област и в град Покровск в Донецка област, който Русия нарича Красноармейск и твърди, че контролира. Размяната на удари продължи преди започващите утре в столицата на Обединените арабски емирства разговори за намиране на изход от войната, добавя БТА.

В столицата Киев движението по Северния мост над река Днепър, който бе повреден при руски въздушни атаки, бе частично възстановено, предаде ДПА след публикация на кмета Виталий Кличко. Отворена е една лента в посока десния бряг и две ленти в обратната.

Руските военни посочват като причина за ударите твърдението, че съоръжението се използва за военни товари.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски възложи на премиера Сергий Корецки да подготви план с мерки при евентуални нови щети по мостовете или метрото в града, включващ автобусен резерв и схема за безплатно ползване на градския транспорт.

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