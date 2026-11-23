Авиокомпанията заяви, че помага на пътниците, които се нуждаят от хотелско настаняване или храна

437 Снимка: AP/БТА

Чуйте статията:

Над 1000 полета на "Делта" (Delta) бяха забавени в САЩ в неделния ден, след като автоматизирана система, изчисляваща теглото на самолетите, претърпя неизправност по време на пиковия период на пътувания преди празника на Деня на благодарността, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Авиокомпанията съобщи в неделя сутринта, че екипите ѝ използват ръчни алтернативни решения, за да излетят самолетите, докато се опитват да възстановят работата на автоматизираната система, която гарантира, че самолетът не е прекалено тежък за полет. Няколко часа по-късно "Делта" съобщи, че системата отново функционира, въпреки че полетите все още не са се върнали към нормалния си ритъм.

Авиокомпанията заяви, че помага на пътниците, които се нуждаят от хотелско настаняване или храна.

В неделя сутринта Федералната авиационна администрация (FAA) наложи близо едночасова забрана за излитане на някои полети към Международното летище "Хартсфилд-Джаксън" в Атланта, което е център ан дейността на "Делта" и едно от най-натоварените летища в света.

Спазването на ограниченията за тегло и баланс на самолета е от решаващо значение за безопасността на полетите, според документ на Федералната авиационна администрация, а превишаването на ограниченията може да компрометира структурната цялост на самолета.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Агенцията обяви в платформата "Екс" (X), че закъсненията не са свързани със системите за въздушен трафик.

По-рано този месец неизправност в мрежата на Федералната авиационна администрация доведе до най-дългото спиране на полетите в цялата страна за последните 25 години. Спирането продължи повече от четири часа, а авиокомпаниите отмениха и забавиха голям брой полети, докато се опитваха да възстановят нормалното функциониране. Само няколко дни след това авиокомпанията "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) претърпя авария в нейна собствена система, което я принуди да забави излитащите полети.

Закъсненията на "Делта" настъпиха в момент, в който американците се сблъскват с все по-голям брой проблеми с технологиите, които все повече нарушават ежедневието им, при това само няколко дни преди празника на Деня на благодарността - най-натовареният сезон за пътувания в годината.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.