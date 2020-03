Редовната следобедна пресконференция, на която се съобщава за новооткрити случаи на зараза с коронавирус в Италия, беше отменена днес, защото служителят, който я води, е развил симптоми на COVID-19, предава БТА.

Началникът на Службата за гражданска защита на Италия Анджело Борели има висока температура и е напуснал централата на институцията като предпазна мярка.

В резултат на това, редовната пресконференция в 18:00 ч. беше отменена, а последните данни за заразата ще бъдат оповестени с прессъобщение.

55-годишният Борели е бил изследван за коронавирус и резултатите още не са готови.

Angelo Borrelli, who has led his nation with daily calming press conferences to explain the new case and death numbers, is now in self-isolation, along with his whole team https://t.co/Swmz1C4yPu