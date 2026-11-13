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Разследването за това как Ива Михайлова е напуснала Северна Македония все още продължава, но няма индикации за вина на гранична полиция и на полицията в Кочани по отношение на нейното излизане от Северна Македония, заяви в интервю за ТВ Сител министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски, цитиран от БТА.

Македонският въпрос

По думите му Михайлова не е излязла легално от страната, не е регистрирана в системите за излизане от Северна Македония през 2026 г., а информацията, получена от българската гранична полиция потвърждава, че през тази годиня тя не е влизала официално на територията на България.

Министърът на вътрешните работи на Северна Македония заяви, че охранителните камери по граничните пунктове и пътните маршрути не са регистрирали нито нея, нито адвоката ѝ от момента, в който Михайлова е била видяна да се забавлява в бар в Кочани предишната вечер, до появата ѝ в българските медии на 12 октомври.

"През този критичен интервал от време нито една камера не я е заснела, камо ли полицаи да я поздравяват или да й казват колко е важна", заяви Тошковски, според когото "разпространяваната пропаганда не може да засенчи основната теза, че държава членка на Европейския съюз, наш (на Северна Македония) съсед, през годините се превръща в защитник на заподозрени и осъдени престъпници".

Тошовски заяви, че "до момента на бягството си" Ива Михайлова е спазвала надлежно мерките за неотклонение и редовно се е явявала в полицейското управление в Кочани в съответствие със сроковете, разпоредени от съда.

Срещу Ива Михайлова, която има двойно гражданство, се води дело в съда в Кочани за участие в катастрофа със смъртен случай. През октомври 2025 г. паспортите й са отнети и е наложена забрана да напуска Кочани. Михайлова е поставена и в списъка за забрана за напускане на Северна Македония на Министерството на вътрешните работи на страната.

На 12 октомври стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България и още същия ден е хоспитализирана в "Пирогов", което предизвика напрежение между София и Скопие.

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Пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казаха, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България.

Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.

По искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката за неотклонение на Михайлова в 30-дневно задържане под стража, а от МВР я обявиха за международно издирване.

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