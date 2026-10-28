Генералното ни консулство във Валенсия е в контакт с местните власти

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Към момента няма информация за пострадали български граждани при железопътната кастастрофа в Испания, съобщиха от Министерството на външните работи в отговор на запитване на БТА.

Генералното ни консулство във Валенсия продължава да следи развитието на ситуацията, в постоянен контакт е с местните власти и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие при необходимост.

Броят на потвърдените жертви от сблъсъка на два влака днес близо до Толедо в Испания достигна най-малко 64 души, съобщи регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча.

Властите отбелязват, че спасителните екипи продължават да претърсват останките от дерайлиралите вагони. Според Ер Те Ве Е ранените са 80, от които 30 са хоспитализирани с леки наранявания, а 50 - с по-тежки наранявания, като някои от тях са в критично състояние.

Преди това други испански медии съобщиха за 179 ранени.

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Испанският министър на транспорта Оскар Фуенте заяви, че фаталната влакова катастрофа край Толедо е станала, след като на високоскоростния влак "Ренфе" е било наредено да продължи движението, въпреки че на същата линия е имало друг влак и семафорът е светел в червено. По този начин са били нарушени правилата.

Последните информации сочат, че сблъсъкът между двете пътнически композиции е бил с над 100 километра в час.

Сигналът за инцидента, който стана край град Урда в провинция Толедо, бе подаден в 8.54 часа местно време. Високоскоростният влак AVE на държавния железопътен оператор Renfe, който е тръгнал в 8 часа местно време от столицата Мадрид за Севиля, се удари в спрелия на релсите пътнически влак на частния жп оператор Iryo.

Служители на Гражданската гвардия, които са на мястото на катастрофата, съобщиха, че най-малко четири вагона са се преобърнали. Два от тях са паднали в насип край жп линията. Във влака на частния жп оператор е имало 146 пътници, а в другата композиция -397 души.

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