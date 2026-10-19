9867 Снимка: БТА/АР

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Руски въздушен удар е отнел живота на жена в Киев през изминалата нощ, като същевременно е нанесъл щети на наземната сграда на метростанция на левия бряг на града и на 25-етажен жилищен блок, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в канала си в "Телеграм".

При атаката, която е засегнала също нежилищни сгради и медицинско заведение в Киев, са ранени още трима души.

Съветникът на украинския вътрешен министър Антон Геращенко съобщи също в профила си в Инстаграм, че въздушна тревога е била обявена в областите в Източна и Северна Украйна.

Властите в Ровненска област добавиха, че при руски удар по къщи има разрушени постройки и една жена е загинала.

Вчера руски дронове атакуваха масирано енергийни обекти в Одеска област, но удариха многоетажна жилищна сграда в гъстонаселен район на града.

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Междувременно след кратка пауза САЩ са възобновили споделянето на критично важна разузнавателна информация, която да помогне на Украйна да се защитава от руските ракетни удари, заяви президентът Володимир Зеленски. Това е от ключово значение за осигуряване на предупреждения за бързодвижещите се ракети, които Москва изстрелва на вълни.

Зеленски е разговарял и с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след като двамата посетиха Киев по-рано този месец. Посещението се случва в момент, когато администрацията на САЩ се опитва да посредничи за постигане на споразумение за прекратяване на войната, която Русия започна с нахлуването в съседната страна през 2022 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче защити подхода си към войната в Украйна, като заяви, че не иска да "отблъсне Русия от масата за преговори", докато се опитва да постигне мир, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Постига се голям напредък в усилията за прекратяване на войната", написа Тръмп в своята платформа "Трут Соушъл". Той спомена и "текущи преговори за заложници" - вероятно визирайки пленниците, държани от воюващите страни - но не предостави подробности.

При управлението на Тръмп САЩ се опитват да действат като посредник, но все още не са постигнали пробив към прекратяване на войната.

Тръмп е изправен пред обвинения, че пренебрегва войната на Русия срещу Украйна, тъй като се фокусира върху конфликта с Иран, започнат от САЩ.

Той заяви, че Русия прави "много малко, ако изобщо прави нещо, за да помогне на Ислямска република Иран" в сравнение с това, което би могла да направи, като добави, че иска нещата да останат така. Американските медии многократно са съобщавали за руска помощ за Иран.

Тръмп също така обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Визирайки финансовата подкрепа, която Украйна е получила от Европа и от бившия президент на САЩ Джо Байдън, Тръмп написа, че Зеленски "не иска да прекрати тази война, а вероятно никога не е и искал".

Тръмп отново разкритикува украинските удари по руските рафинерии за дизелово гориво, като обвини Украйна за глобалния недостиг на дизел. Критиците го обвиняват, че се опитва да отклони вниманието от последствията на войната с Иран.

Цените на горивата се повишиха рязко от началото на войната с Иран, което поставя Тръмп под натиск преди изборите за Конгрес.

Тръмп похвали Русия за износа на милиони барели дизел на ниски цени. Преди около седмица и половина той неочаквано обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизел за САЩ и световните пазари.

Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, докато Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Вече има съобщения за първоначални доставки, макар че мащабът им остава неясен.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.