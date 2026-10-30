Руските сили са ударили и пристанищни съоръжения в Одеска област, и товарни кораби, за които се твърди, че са използвани от армията

4987 Снимка: БТА/АП

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Москва и Киев отново си размениха сериозни удари, става ясно от изявления на двете воюващи държави.

Русия удари военни съоръжения в Украйна, съобщи днес в приложението Телеграм руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. В изявлението се добавя, че е поразена и енергийна инфраструктура в и около Киев, както и в Днепропетровска област.

Руските сили са ударили и пристанищни съоръжения в Одеска област, и товарни кораби, за които се твърди, че са използвани от армията.

"Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с наземни прецизни оръжия и безпилотни летателни апарати, довел до унищожаване на предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, занимаващи се с производство и съхранение на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, енергийни съоръжения, осигуряващи тяхната експлоатация в Киевска и Днепропетровска области, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура в Одеска област и морски плавателни съдове, използвани в интересите на украинските въоръжени сили", се казва в изявлението.

Москва бе подложена на една от най-масираните атаки тази нощ, заяви кметът на руската столица

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Опитът за атака срещу Москва с дронове снощи и през нощта е един от най-големите през последните две години, предаде ТАСС, позовавайки се на официални данни, публикувани от кмета на Москва Сергей Собянин.

Според публикуваната информация от 20:30 ч. на 29 октомври до 07:30 ч. тази сутрин над Московска област са летели 862 дрона. "Голяма част от тях са унищожени от силите за противовъздушна отбрана на далечно разстояние, 170 безпилотни летателни апарата са неутрализирани при приближаването им към Москва", написа кметът в приложението "Макс".

По-рано той информира, че в нощта на 19 срещу 20 септември е била отразена най-масираната украинска атака срещу руската столица, когато силите за ПВО унищожиха над 1600 дрона, 450 от които близо до Москва.

Междувременно губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев написа в "Макс", че областта е атакувана над сто пъти през последните часове. При нападенията е убита една гражданка, а други 10 души са били ранени.

"По време на целенасочена атака на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) срещу Краснояружски окръг загина жена. В Грайворонски и Шебекински окръзи бяха ранени десет души. Двама от тях са в тежко състояние. На пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ", написа той.

Зеленски заяви, че украинските сили са унищожили два руски самолета Су-34 при атака срещу военно летище във Волгоградска област

Президентът на Украйна пък заяви, че украинските сили са унищожили два руски военни самолета Су-34 при ракетна атака дълбоко във вътрешността на Руската федерация, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Благодаря ви, момчета, за резултата", каза Володимир Зеленски в редовното си вечерно обръщение, като добави, че украинските сили са предприели и въздушен удар, с който са причинили щети по пускова установка за руски ракети "Искандер".

Според украинските военноморски сили двата самолета Су-34 са били унищожени при атака с ракети "Нептун" срещу военното летище "Мариновка" в южната руска Волгоградска област. Тази военновъздушна база се намира на повече от 450 км от фронтовата линия.

Ако информацията е вярна, това ще е вторият успешен украински ракетен удар по руско военно летище за този месец, отбелязва ДПА. Руската армия не е коментирала твърденията на украинската страна.

Руски блогъри, близки до армията, косвено потвърдиха загубата. "Надявам се, че разбирането или по-скоро приемането на факта, че фронтовата авиация трябва да се изтегли по-далеч и по-навътре, ще стигне до висшето командване, преди да настъпи моментът, в който вече няма да има какво да се изтегли", написа в Телеграм популярният руски блогър Файтърбомбър (Fighterbomber).

Изтребителите-бомбардировачи Су-34 се използват за пускане на страховитите планиращи бомби, отбелязва ДПА. Оборудваните с крила бомби се пускат от големи височини и на десетки километри разстояние от противовъздушната отбрана на противника, за да поразят целите си.

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