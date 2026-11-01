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Президентът на Русия Владимир Путин ще отговори, ако украинският държавен глава Володимир Зеленски му се обади, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков. Както съобщава агенция "Интерфакс", Ушаков е казал това в интервю за Павел Зарубин от руската държавна информационна служба "Вести".

"Мисля, че ще отговори, разбира се. Путин никога не е отказвал разговори", каза Ушаков.

Възможността за телефонен контакт между Путин и Зеленски се обсъжда, след като на 27 октомври лидерите на Финландия и Норвегия се обадиха на Путин.

Преди това Зеленски неведнъж е заявявал, че е готов за преки преговори с Путин и е предлагал те да бъдат организирани в тристранен формат с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп. Руските власти настояват, че Путин може да се срещне със Зеленски само в Москва, но Украйна счита това за неприемливо.

На 30 октомври, в отговор на въпрос на украински журналисти относно възможността за разговор между Путин и Зеленски, съветникът на украинския президент Дмитро Литвин заяви: "Руснаците вече не за първи път говорят или за телефонно обаждане, или за това, че "нека дойде в Москва", за да се отърват от необходимостта от тристранен формат на ниво лидери".

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"Логично е, че ключовите въпроси трябва да се решават на ниво лидери, но става дума именно за среща и съответните разговори, споразумения и гаранции, което очевидно е трудно да се осъществи, когато става дума просто за телефонен разговор", добави тогава Литвин.

В петък Дмитрий Песков избегна отговора на въпроса дали Путин ще разговаря със Зеленски, ако той се обади. Прессекретарят на президента заяви: "Засега никой не е звънял".

Преди началото на войната Зеленски няколко пъти съобщи, че е звънял на Путин, но той не е пожелал да разговаря с него. През април 2021 г. в интервю за френския в. "Фигаро" той заяви, че е поискал разговор с Путин, но Кремъл не го е потвърдил. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече, че е постъпила такава молба за разговор.

В нощта на 24 февруари Зеленски съобщи, че е инициирал разговор с Путин, но не е получил отговор. През първите дни на инвазия в Украйна бяха направени опити да се използва затворена телефонна линия за връзка с руския президент, но Кремъл не е отговарял на обажданията, разказа по-късно съветникът на ръководителя на президентската администрация на Украйна Михайло Подоляк.

В отговор на предложенията на Зеленски за лична среща с Путин и представители на Кремъл неведнъж предлагаха на президента на Украйна да пристигне в Москва. По-конкретно, на 9 май 2026 г. за това говори Ушаков. "Нашият президент няколко пъти отговори, че ако той (Зеленски) иска, моля, нека се обади в Москва. Ние сме готови да го приемем и да проведем преговори", каза помощникът на Путин.

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