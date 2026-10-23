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Русия публикува нов списък на опозиционери в изгнание, спрямо които се налагат сериозни ограничения в съответствие с наскоро приет закон, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Неправителствени организации осъждат закона, като го определят като инструмент за налагане на своеобразна "социална смърт".

Русия на Путин

На интернет страницата си руското Министерство на правосъдието публикува регистър, в който засега фигурират 12 души. Сред тях са опозиционерът Михаил Ходорковски, политоложката Екатерина Шулман и предприемачът Евгений Чичваркин.

Според публикации в медиите и предишни изявления на самите засегнати, с които Франс прес се е запознала, всички лица в списъка са напуснали Русия. Освен това всички те са били осъдени задочно от руското правосъдие. Някои са получили дългогодишни присъди затвор, по-специално заради публичното си осъждане на нападението срещу Украйна.

В интервю за руската информационна агенция ТАСС, публикувано вчера, заместник-министърът на правосъдието Олег Свириденко обяви създаването на този списък. По думите му регистърът има за цел да гарантира "прозрачност" и "справедливост" и е свързан със закон, подписан от президента Владимир Путин в началото на август.

Законът въвежда "временни ограничения" спрямо лица, намиращи се извън Русия и укриващи се от "изпълнението на наложено им наказание".

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Новото законодателство предвижда множество ограничителни мерки, сред които блокиране на средствата, държани в руски банки, както и забрана за ползване на основни публични услуги. Това включва и консулски услуги, например за подновяване на паспорти или регистрация на бракове.

В изявление, публикувано в средата на август, специалният докладчик на ООН по въпросите на правата на човека в Русия Мариана Кацарова заяви, че законът цели да подложи критиците в изгнание на "социална смърт". "По същество става дума за целенасочена санкция, прилагана масово срещу гласовете, които се противопоставят на войната (в Украйна, бел. ред.), и срещу критиците на правителството. Целта е животът извън Русия да стане непоносим", заяви тя.

От началото на пълномащабната руска офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. Кремъл значително засили репресиите срещу критичните гласове, като стотици хора бяха осъдени на дългогодишни присъди затвор.

Руското правосъдие редовно осъжда задочно и опозиционери или активисти, избягали от страната заради репресиите.

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