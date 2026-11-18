Базираната в Нидерландия компания "Дестинус" вчера заяви, че нейните ракети са били единствените чуждестранни оръжия, използвани при украинската атака

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Руското посолство в Амстердам публикува изявление, в което пита дали Нидерландия открито се е присъединила към конфликта в Украйна на страната на Киев, след като нидерландска компания обяви, че нейни ракети са били използвани от Украйна за атака срещу Кримския мост, предаде Ройтерс.

Украински дронове и ракети вчера разрушиха централния пътен участък на моста, който свързва Русия с Крим. Това се възприема като символичен знаков военен удар по руския президент Владимир Путин в навечерието на срещите му с лидерите на Китай и САЩ.

Базираната в Нидерландия компания "Дестинус" вчера заяви, че нейните ракети са били единствените чуждестранни оръжия, използвани при украинската атака.

"Москва бе надлежно информирана за участието на Нидерландия", заяви руското посолство в изявление в Екс във връзка с публикация на "Дестинус", в която компанията обяснява каква е била ролята ѝ при атаката срещу моста.

"Признанието бе взето под внимание. Хага открито ли се присъединява към конфликта?", добави руското посолство.

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Компанията съобщи пред нидерландската Ер Те Ел Нюз, че е "горда" да подкрепя украинските въоръжени сили. "Това е ясно доказателство за възможностите на "Рута" в реални бойни условия." От началото на мащабната руска инвазия в Украйна мостът е бил многократно цел на понякога мащабни атаки. Мостът е от стратегическо значение за руската армия, но е и символична цел, тъй като е построен след като Русия анексира украинския полуостров през 2014 г.

В понеделник ракети "Рута" са отслабили арката на моста, след което нови удари във вторник са довели до срутването му, казват от "Дестинус". Други снаряди, произвеждани от компанията, са били използвани за неутрализиране на руската противовъздушна отбрана.

"Дестинус" отдавна фигурира в руски списък с възможни цели в Европа. Министерството на отбраната съобщи на Ер Те Ел Нюз, че отбранителните компании носят собствена отговорност за комуникацията си.

"В общ план можем да посочим, че от гледна точка на оперативната сигурност Министерството на отбраната проявява сдържаност при коментирането на украинските военни действия или стратегия."

Когато Нидерландия доставя военно оборудване на Украйна, страната сама може да реши как да го използва. "Стига това да става в рамките на хуманитарното военно право", заявява министерството. "Не се поддаваме на заплахите от Русия и подкрепата ни за Украйна продължава с пълна сила. Това е и в интерес на нашата собствена сигурност," се казва в тв репортажа.

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