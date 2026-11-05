Кирил Дмитриев обвини „Файненшъл таймс“ в разпространение на фалшива информация, а Кремъл увери, че руският дизел ще достигне до купувачите си

345 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

Чуйте статията:

Москва категорично отхвърли информацията на британския вестник "Файненшъл таймс", че два танкера с руски дизел, първоначално насочени към САЩ, са променили маршрутите си, съобщават Ройтерс и руската държавна агенция ТАСС.

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев определи публикацията като невярна и обвини британското издание в разпространение на дезинформация.

"Фейк. Танкерите, отправили се към САЩ, продължават да следват своя курс. Защо има толкова много лъжливи новини във "Файненшъл таймс"?", написа Дмитриев в социалната мрежа Екс, цитиран от ТАСС.

Дмитриев, който оглавява и Руския фонд за преки инвестиции, оспори твърденията, че корабите са се отклонили от първоначално планираните си дестинации.

В публикацията на "Файненшъл таймс" се твърди, че два от първите три танкера, натоварени с руски дизел и първоначално насочени към САЩ, са променили маршрутите си, поставяйки под въпрос опита на американския президент Доналд Тръмп да осигури допълнителни доставки на гориво от Русия.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Британският вестник посочва, че става дума за танкерите "Талисман" (Talisman) и "Леруо" (Leruo). Според публикацията "Леруо", плаващ под флага на Сиера Леоне, е променил обявената си дестинация на Бразилия на 2 ноември. "Талисман" пък е навлязъл в Средиземно море и се е намирал край бреговете на Алжир, като е подавал сигнал, че очаква допълнителни инструкции.

По информация на "Файненшъл таймс" двата танкера са обект на европейски санкции. Изданието отбелязва, че промяната на обявените дестинации поражда въпроси дали горивото действително ще достигне до американски купувачи.

Третият танкер - гръцкият "Агиои Фанендес" (Agioi Fanendes), продължава да се движи към американското крайбрежие, но също не е посочил окончателно пристанище за разтоварване.

Пред "Файненшъл таймс" анализаторът на компанията за проследяване на корабни товари Kpler Мат Смит коментира, че не би било изненадващо и този кораб да промени маршрута си заради опасенията на американските купувачи от санкционни и правни последици.

Според "Дойче веле" четвърти танкер - "Бийст" (Beast), натоварен в руското пристанище Приморск на 27 октомври, също продължава да се движи към атлантическото крайбрежие на САЩ.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също коментира публикацията, като заяви, че руският дизел ще намери пътя до своите купувачи.

"Товарите вече са експедирани. Това са търговски доставки, затова, естествено, подробностите не могат да бъдат публични. Целият дизел ще намери своите купувачи", заяви Песков, цитиран от руското издание "Комерсант".

Говорителят на Кремъл отказа да коментира дали промените в маршрутите на танкерите означават, че договореностите за доставки на руски дизел за САЩ са застрашени.

"Не можем да обсъждаме с вас търговските подробности. Те не могат да стават публично достояние", подчерта Песков, цитиран от "Интерфакс".

Той отхвърли и предположенията, че движението на танкерите има връзка с изборните процеси в Съединените щати.

"Не бива да се търси каквато и да било връзка с изборите. Това е категорично", заяви говорителят на Кремъл.

Междувременно "Файненшъл таймс" съобщава, че американски купувачи проявяват предпазливост при приемането на руския дизел заради възможни правни и финансови последствия, свързани със санкционните ограничения.

Изданието посочва, че запасите от дизелово гориво в САЩ са спаднали под 100 милиона барела - най-ниското им равнище от повече от две десетилетия. Това засилва необходимостта от допълнителни доставки и поставя въпроса за възможностите за внос на горива от Русия.

Първите доставки са част от договореност между Вашингтон и Москва, постигната през октомври. Американският президент Доналд Тръмп обяви план за първоначален внос на 300 000 тона руски дизел, последван от допълнителни количества.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.