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Министерството на външните работи на Русия заяви днес, че не му е известно да е постигнато споразумение със САЩ за включване на европейски държави в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Така Москва постави под съмнение вчерашното изявление на американската страна, че Русия и Украйна са одобрили европейското участие.

"Доколкото е известно на руското министерство на външните работи, този въпрос не е бил обсъждан по време на преговорите със (специалните пратеници на САЩ) Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва", заяви говорителката на ведомството Мария Захарова в отговор на запитване за коментар по повод изявлението на САЩ.

Американският преговарящ Джаред Къшнър заяви късно снощи след среща в Дъблин с украинския президент Володимир Зеленски, че както Русия, така и Украйна са се съгласили европейските държави да бъдат включени в следващия кръг от преговорите.

"Не можем да постигнем това споразумение, без европейците да участват в преговорите", каза Къшнър пред журналисти в присъствието на Зеленски и Уиткоф. По думите му руският президент Владимир Путин "е готов да опита".

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Днес в Дъблин лидерите на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха институциите на ЕС, както и Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания да представляват Европа в преговорите между Киев и Москва за прекратяване на войната в Украйна с посредничеството на Вашингтон, предадоха Ройтерс и ДПА.

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