18349 Снимка: БТА/АР

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Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова осъди намерението на Естония да затвори границата между двете страни, предаде ТАСС.

Захарова направи уговорката, че информацията все още се проверява.

"Ако това обаче са истинските им планове, тогава те са част от пореден пристъп на агресивна и необуздана русофобия", каза тя, цитирана от БТА.

По-рано днес естонският министър на външните работи Маргус Цахкна обяви, че страната му ще затвори всички гранични пунктове с Русия от 1 декември.

Решението бе оповестено броени часове след като Талин обвини Москва за опит за палеж на фабрика за дронове.

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Той не уточни колко дълго ще остане затворена границата, нито дали е определена крайна дата.

През нощта на 14 ноември опит за саботаж, разпореден от ГРУ, беше насочен срещу естонската отбранителна компания "Треод системс" (Threod Systems)", заяви по-рано премиерът Кристен Михал в Екс, цитиран от Франс прес.

Бивша съветска република, Естония, която членува ЕС и НАТО, е твърд поддръжник на Украйна. Балтийската република има три отворени гранични пункта с Русия.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.