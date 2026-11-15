Захарова направи уговорката, че информацията все още се проверява.
"Ако това обаче са истинските им планове, тогава те са част от пореден пристъп на агресивна и необуздана русофобия", каза тя, цитирана от БТА.
По-рано днес естонският министър на външните работи Маргус Цахкна обяви, че страната му ще затвори всички гранични пунктове с Русия от 1 декември.
Решението бе оповестено броени часове след като Талин обвини Москва за опит за палеж на фабрика за дронове.
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Той не уточни колко дълго ще остане затворена границата, нито дали е определена крайна дата.
През нощта на 14 ноември опит за саботаж, разпореден от ГРУ, беше насочен срещу естонската отбранителна компания "Треод системс" (Threod Systems)", заяви по-рано премиерът Кристен Михал в Екс, цитиран от Франс прес.