Още е рано за контакти с България, Полша и Румъния за въздушен коридор към Будапеща, заяви зам.-външният министър на РФ Александър Грушко

Още е рано за осъществяване на контакти с България, Полша, Румъния за осигуряване на въздушен коридор за самолета на Путин и ескортиращите го руски изтребители към Унгария. Това заяви зам.външният министър на Руската федерация Александър Грушко, предаде РИА "Новости".

Така отговори дипломатът на въпрос на руската медия дали вече има контакти с България и другите две членки на ЕС и НАТО, които попадат на пътя на президентския самолет към Будапеща за срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

И двамата президенти изразиха съгласие да се проведе в Унгария. За тази опция потвърди и унгарският премиер Виктор Орбан. Очаква се тя да се състои след около две седмици.

Столицата на Унгария е била предложена за място на срещата от Тръмп, а Путин е подкрепил идеята, разкри помощникът на руския президент Юрий Ушаков. Орбан пък съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.

Според ген.-майор Владимир Попов най-безопасният път за самолета на президента Путин към Унгария е над Босфора и Дарданелите.

Ако Путин прелети по този маршрут, то самолетът му ще премине след това над Средиземно море, за да прелети над неутрални води на път към унгарската столица, цитира го РИА "Новости".

Това е тъй нареченият южен маршрут - Южен маршрут: Русия → Турция → Гърция → Северна Македония → Сърбия → Унгария, който пропуска нашето въздушно пространство. В руските медии коментират южния път с два подварианта - от Турция да се мине през небето на Гърция или на България.

Нашата страна обаче би осигурила най-краткия въздушен път от Москва до Будапеща през сръбско небе.

Европейският съюз вече заяви, че не възразява да бъде даден въздушен коридор на руския президент, след като отива на такава важна среща, на която ще се решава мирът в Украйна.

"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", коментира официален представител на Европейската комисия, цитиран от БНР и уточни, че руският президент Путин и външният министър Лавров имат замразени сметки в Европейския съюз, но не и забрана за пътуване в Общността.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и след това безпрепятствено да отпътува, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто. "Няма нужда от каквито и да било консултации по този въпрос, ние сме суверенна държава. Ще приемем Путин с уважение, ще осигурим домакинство за срещата и добри условия за преговори с американския президент", посочи той.

За Путин е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд, но Унгария вече е в процедура по напускане на тази институция.

