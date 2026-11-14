"Не можем и не искаме да поставяме условия", коментира Дмитрий Песков

6930 Снимка: БТА/АП

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Москва няма да поставя условия относно състава на преговорната група от страна на Европа. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков пред Telegram канала "Юнашев Live", предаде ТАСС.

"Не можем и не искаме да поставяме условия за тяхната преговорна група. Подобна постановка на въпроса е абсолютно неправилна", каза представителят на Кремъл.

В същото време Песков, говорейки за позицията на Русия относно включването на представители на ЕС в преговорния процес за Украйна, подчерта, че "би било по-добре да поговорим с европейците и да разберем доколко тяхната позиция потенциално може да допринесе за мирния процес", каза той.

Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, заедно с институциите на Европейския съюз, ще представляват Европа в евентуалните нови мирни преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, заяви преди ден в Дъблин председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от ДПА и БТА.

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"Надяваме се преговорите да доведат до конкретни резултати. Европа трябва да говори с ясен и единен глас във всички дискусии, които определят бъдещето на Украйна и сигурността на нашия континент. В крайна сметка това е екипно усилие", посочи Коща на заключителната пресконференция, цитиран от Ройтерс.

След преговорите в Абу Даби американският преговарящ Джаред Къшнър заяви, че руският президент Владимир Путин е готов да приеме европейско участие в преговорния процес.

Впоследствие обаче Москва оспори думите на Къшнър, като говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви , че на ведомството ѝ не му е известно да е постигнато споразумение за включване на европейски държави в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

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