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Кремъл е готов да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон в първата половина на ноември, съобщи съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

Русия - Украйна

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Кремъл е преценил, че предложенията за прекратяване на войната в Украйна, формулирани от Киев и европейците вчера в Осло и предадени днес на Путин от Стив Уиткоф, "не съдържат нищо съществено".

Ушаков също така съобщи, че Москва е готова да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон "в началото на ноември".

"Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември", каза съветникът на руския държавен глава. Той изрази също мнение, че конфликтът между Русия и Украйна наближава своя край, макар да добави, че е трудно да се каже, колко близо може да е той.

 

Юрий Ушаков спомена също така и за продължаващата подготовка за предстоящата среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай.

Уиткоф нарече Путин хуманист. Руският президент освободи американец, воювал за Киев
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Снимка: БТА/AP

Срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Константиновския дворец в Санкт Петербург приключи, след три часа разговори. Зетят на американския президент Тръмп Джаред Къшнър се е включил дистанционно в преговорите, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, като каза, че срещата е била съдържателна, без по-нататъшен коментар.

Снимка: БТА/AP

В преговорите участваха и помощникът на Путин Юрий Ушаков и специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев.

В началото на срещата Путин благодари на Тръмп за вниманието, което обръща на проблема с уреждането на конфликта в Украйна. Според руския президент, при последния им разговор американският му колега е подчертал необходимостта от приключване на конфликта, за да се сложи край на човешките жертви.

Снимка: БТА/AP

Той прояви интерес към резултатите от преговорите с украинците вчера в Осло и подчерта интереса на Москва към възстановяването на икономическото сътрудничество с Вашингтон. След решението относно дизеловото гориво цените на световните пазари спаднаха с 5-6%. Първият танкер по сделката ще отплава след 2-3 дни, като на борда му ще има 40 хил. тона дизелово гориво, заяви Путин и допълни, че Русия е готова да доставя торове на американския пазар в големи количества.

"Да видим какво ще каже Путин": Уиткоф отива в Петербург след "важни" разговори със Зеленски
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Уиткоф отбеляза, че споразуменията между Русия и САЩ относно дизеловото гориво показват какво може да се постигне чрез съвместна работа. Той подчерта, че украинската страна също осъзнава икономическите възможности, които ще се отворят след приключването на конфликта.

Снимка: БТА/AP

Прессекретарят на президента Дмитрий Песков не можа да каже дали ще се състои още един кръг от срещите между Путин и Уиткоф, който от Санкт Петербург отново ще се върне в Осло.

Също така в началото на разговорите Путин съобщи, че американският гражданин Стивън Хъбърд, който е воювал на страната на ВСУ и е бил осъден от руски съд за наемничество, е освободен и вече се намира на летище "Пулково" в Санкт Петербург. След срещата с Путин Уиткоф се срещна и с освободения американец.

Снимка: БТА/AP

Вчера в. "Ню Йорк Таймс" писа, че Уиткоф ще се опита по време на посещението си в Русия да постигне освобождаването на Хъбърд, за да "демонстрира предимствата от сключването на сделки с Путин".

Уиткоф благодари на Путин за освобождаването на Хъбърд и го нарече хуманист.

"Вие толкова много говорите за това, че моят президент, президентът Тръмп, е хуманист. И вие сте хуманист, сър, и ви отдавам дължимото за това. Изразявам ви своето уважение и още веднъж ви благодаря", заяви представителят на Тръмп.

"Преговорите в Осло бяха продуктивни. Има основа, върху която да се постигне прекратяване на огъня в конфликта в Украйна", заяви Уиткоф и съобщи, че е донесъл в Русия документи, в които са изложени подходите за уреждане на конфликта в Украйна.

Той изрази надежда, че Путин ще разгледа възможността за възобновяване на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна, на които биха могли да се обсъждат технически въпроси.

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