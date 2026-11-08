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Силно земетресение с магнитуд 5,7 разтърси централната част на Япония рано в неделя, причинявайки наранявания на десетки хора, материални щети и нарушения в железопътния транспорт. За инцидента съобщиха местните власти и японските медии, цитирани от Франс прес.

Гневът на природата

По данни на Японската метеорологична агенция трусът е регистриран в 01:04 ч. местно време в префектура Шидзуока, западно от столицата Токио. Въпреки силата на земетресението не беше издадено предупреждение за цунами.

Към момента няма информация за загинали. Земетресението обаче предизвика тревога сред местните жители и е нанесе щети на търговски обекти. На различни места са чупени витрини и прозорци, а стоки са изпаднали от рафтовете на магазини вследствие на силните вибрации.

Представител на службата за спешна помощ в префектура Аичи съобщи пред АФП, че властите са получили 16 сигнала за пострадали. По първоначална информация повечето наранявания са леки.

В съседната префектура Шидзуока най-малко три жени са потърсили спешна медицинска помощ. Сред тях е и възрастна жена на около 90 години.

Според местния вестник "Чуничи шимбун" и телевизия "Токай" общият брой на ранените в двете префектури е достигнал най-малко 24 души. Към момента няма потвърдена информация за тежко пострадали или за хора, затрупани под разрушени сгради.

Земетресението дове до прекъсвания и затруднения в транспортните услуги в засегнатите райони. Железопътното движение беше нарушено. Движението на високоскоростните влакове "Шинкансен" беше временно спряно или забавено на отделни участъци за извършване на проверки за безопасност.

Освен транспортните проблеми са регистрирани и материални щети по магазини и други сгради. В град Тойохаши са счупени прозорци на автомобилен шоурум, а в голяма книжарница в град Тойота книги и други стоки са изпаднали от рафтовете.

Силните колебания на земната повърхност са били усетени и в райони, отдалечени от епицентъра, включително в Осака, въпреки че най-сериозните последствия са съсредоточени в префектурите Аичи и Шидзуока.

Японските власти продължават да оценяват нанесените щети и да събират информация за пострадалите. Основен приоритет остава оказването на медицинска помощ и проверката на безопасността на транспортната инфраструктура и обществените сгради.

Специалистите предупреждават, че след подобни земетресения са възможни вторични трусове, които могат да продължат дни след основното събитие. Особено внимание се обръща на първите 48 до 72 часа, когато вероятността от по-силни последващи земетресения обикновено е по-висока.

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Япония е сред най-сеизмично активните държави в света, тъй като се намира в Тихоокеанския огнен пръстен — обширна зона, характеризираща се с чести земетресения и вулканична активност. Страната разполага с модерна система за ранно предупреждение и строги строителни стандарти, предназначени да ограничават последствията от природните бедствия.

Едно от най-тежките земетресения в историята на страната беше регистрирано на 11 март 2011 г., когато трус с магнитуд 9,0 предизвика разрушително цунами и тежка авария в атомната електроцентрала "Фукушима". Бедствието отне живота на хиляди хора и остави дълготрайни последствия за засегнатите райони.

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