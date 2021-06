Мощно торнадо връхлетя провинцията Саскачеван в Южна Канада, показват кадри на очевидци, изпратени до NBC News.

Според местния жител Нийл Серфас, който е заснел видеото, природният феномен се е движил бавно, като засегнал земеделските полета.

Щетите са минимални, унищожена е само реколтата, през която е преминало торнадото, споделят жителите на провинцията.

Ден по-рано гръмотевични бури бушуваха из западната част на Саскачеван и Канада издаде предупреждения за торнадо за западната централна част на провинцията.

Около 17:40 ч. на 15 юни метеорологичната агенция официално оповести голяма вероятност за торнадо в района на Киндерсли, който включва град Киндърсли, Брок и Флакскомб.

Според агенцията се очакват също силни ветрове, градушки и интензивни валежи.

Tornado Warning updated for Southern Saskatchewan by Environment Canada at 7:04 PM CST pic.twitter.com/90IqxmJz6U