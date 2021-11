Деветдесет и един души загинаха в столицата на Сиера Леоне вчера при експлозията на цистерна с гориво, съобщиха централната морга и местните власти, цитирани от Ройтерс.

Правителството все още не е потвърдило броя на загиналите, но началникът на централната държавна морга във Фритаун каза, че тя е приела 91 тела след експлозията.

Сред жертвите са хора, които се стекли да събират гориво, течащо от пробитата цистерна, каза в свое съобщение във "Фейсбук" Ивон Аки-Сойер, кметицата на пристанищния град.

"Имаме толкова много жертви, обгорели тела", каза Брима Буре Сесай, началникът на Националната агенция за управление на бедствията в свое видеосъобщение от мястото на катастрофата, споделено по интернет.

"Това е ужасна, ужасна злополука", допълни той.

На широко споделени в интернет изображения, чиято достоверност все още не е потвърдена, се виждат няколко тежко обгорени жертви, лежащи на улицата на фона на бушуващ в няколко близки магазина и къщи пожар.

Аки-Сойер нарече видеата и снимките "мъчително" болезнени. Кметицата каза, че все още не е изяснена цялата степен на щетите и добави, че полицията и заместникът й са на сцената, за да помогнат на служителите от агенцията за управление на бедствията.

