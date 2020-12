Мощен взрив избухна в склад до английския град Бристол. Най-малко един човек е загинал, а няколко души се водят безследно изчезнали след експлозията, съобщават световните агенции.

Пожарната и спасителна служба на Евън съобщи, че има много жертви и ранени. Търсят с хеликоптер изчезнали хора. Преди това пожарната служба заяви в Туитър, че е реагирала на инцидент, след като е била повикана заради голяма експлозия в Ейвънмут, Югозападна Англия.

Инцидентът е станал в 11:22 местно време (13:22 българско време). Причината за взрива е авария в станция за пречистване на отпадни води. Избухнал е резервоар за химикали в пречиствателната станция, която се намира в индустриалната зона на Бристол.

Emergency services are at the scene of a large explosion in Avonmouth. The fire service has confirmed there have been casualties. More here: https://t.co/O4ZA3Z02pU pic.twitter.com/APpAIH2GKk