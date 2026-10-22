Ветровете достигат над 227 км/ч, очакват се шестметрови вълни и проливни дъждове, достигащи до близо един метър

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Тайван обяви предупреждение за опасност на сушата заради приближаващия мощен тайфун "Чампи" и отмени над 100 полета. Очаква се бурята да премине близо до североизточното крайбрежие на острова и с приближаването си постепенно да отслабне, предаде Ройтерс.

По-рано имаше съобщения, че "Чампи", един от най-мощните тайфуни в Тихия океан тази година, леко е отслабнал, но според Централната метеорологична администрация на Тайван поривите на вятъра край центъра му все още надхвърлят 227 км/ч.

Тайфунът се намира на около 520 км югоизточно от острова и се очаква да премине покрай североизточното му крайбрежие, преди да се насочи към Китай и южната част на Япония. Радиусът му леко се е увеличил до 320 км, а въздействието му може да трае близо два дни.

Президентът на Тайван Уилям Лай призова населението да се подготви своевременно за тайфуна и да избягва посещенията в планинските райони и по крайбрежието. "Малко повече подготовка означава по-малък риск", написа той във Фейсбук.

В крайбрежните населени места бяха изпратени предупреждения по мобилните телефони за вълни с височина над 6 метра. В планинските райони на север, включително хълмовете около столицата Тайпе, се прогнозират общи количества валежи от близо един метър.

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Очаква се "Чампи" да премине най-близо до Тайван утре, край североизточното му крайбрежие, след което да се насочи на север към крайбрежието на Шанхай.

Тайванското министерство на транспорта съобщи, че вчера са били отменени 125 полета, предимно вътрешни. Железопътният транспорт засега не е засегнат. Министерството на вътрешните работи каза, че към момента няма данни за евакуация на жители.

Тайван по принцип е много добре подготвен за тайфуни, което допринася за малкия брой жертви при подобни бедствия.

Според прогнозите тайфунът ще премине над Йонагуни - най-западния обитаем остров на Япония, който е част от префектура Окинава.

В Япония големите авиокомпании "Джапан Еърлайнс" (Japan Airlines) ,"АНА" (ANA) и "Скаймарк" (Skymark) отмениха над 100 полета, предимно вътрешни, за периода от днес до неделя. Това ще наруши плановете за пътуване на над 11 000 пътници.

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