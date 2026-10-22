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Тайван обяви предупреждение за опасност на сушата заради приближаващия мощен тайфун "Чампи" и отмени над 100 полета. Очаква се бурята да премине близо до североизточното крайбрежие на острова и с приближаването си постепенно да отслабне, предаде Ройтерс.

Гневът на природата

По-рано имаше съобщения, че "Чампи", един от най-мощните тайфуни в Тихия океан тази година, леко е отслабнал, но според Централната метеорологична администрация на Тайван поривите на вятъра край центъра му все още надхвърлят 227 км/ч.

Тайфунът се намира на около 520 км югоизточно от острова и се очаква да премине покрай североизточното му крайбрежие, преди да се насочи към Китай и южната част на Япония. Радиусът му леко се е увеличил до 320 км, а въздействието му може да трае близо два дни.

Президентът на Тайван Уилям Лай призова населението да се подготви своевременно за тайфуна и да избягва посещенията в планинските райони и по крайбрежието. "Малко повече подготовка означава по-малък риск", написа той във Фейсбук.

В крайбрежните населени места бяха изпратени предупреждения по мобилните телефони за вълни с височина над 6 метра. В планинските райони на север, включително хълмовете около столицата Тайпе, се прогнозират общи количества валежи от близо един метър.

Очаква се "Чампи" да премине най-близо до Тайван утре, край североизточното му крайбрежие, след което да се насочи на север към крайбрежието на Шанхай.

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Тайванското министерство на транспорта съобщи, че вчера са били отменени 125 полета, предимно вътрешни. Железопътният транспорт засега не е засегнат. Министерството на вътрешните работи каза, че към момента няма данни за евакуация на жители.

Тайван по принцип е много добре подготвен за тайфуни, което допринася за малкия брой жертви при подобни бедствия.

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Според прогнозите тайфунът ще премине над Йонагуни - най-западния обитаем остров на Япония, който е част от префектура Окинава.

В Япония големите авиокомпании "Джапан Еърлайнс" (Japan Airlines) ,"АНА" (ANA) и "Скаймарк" (Skymark) отмениха над 100 полета, предимно вътрешни, за периода от днес до неделя. Това ще наруши плановете за пътуване на над 11 000 пътници.

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